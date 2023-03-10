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台積電2月營收1631.74億元 創歷年同期新高

2023/3/10 13:45（3/10 13:51 更新）
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晶圓代工廠台積電自結2月營收新台幣1631.74億元，仍創歷年同期新高。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
晶圓代工廠台積電自結2月營收新台幣1631.74億元，仍創歷年同期新高。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電自結2月營收新台幣1631.74億元，較1月減少18.4%，年增11.1%，為1年來新低，不過仍創歷年同期新高。

法人表示，2月工作天數少，以及客戶去化庫存的影響顯現，是台積電2月營收滑落的主因。

市場先前傳出，台積電受5大客戶超微（AMD）、輝達（NVIDIA）、聯發科、高通（Qualcomm）及英特爾（Intel）庫存調整情況比預期激烈影響，第1季營運目標恐無法達成，美元營收季減幅度將逾17%。

台積電當時回應，1月法人說明會時的財測不變。台積電財測預估第1季營收約167億至175億美元，以中間值171億美元計算，將季減14.2%；預估第1季平均匯率約1美元兌新台幣30.7元。

台積電累計前2月營收新台幣3632.25億元，較去年同期增加13.8%，法人推估，台積電3月營收將落在1494億至1740億元區間。

台積電預期，上半年美元營收將較去年同期減少中至高個位數百分比（約4%至9%），供應鏈庫存將大幅降低，需求可望於下半年穩健回升，2023年美元營收將微幅成長。（編輯：張良知）1120310

#台積電
#營收
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