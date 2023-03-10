股匯雙殺 新台幣連4貶收30.848元

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（中央社記者蘇思云台北10日電）美股重挫拖累台股，外資匯出下，新台幣一度走弱逼近30.9元關卡，央行也加大調節力道防守。新台幣兌美元今天收盤收30.848元，貶3.8分，連4貶，台北及元太外匯市場總成交金額放大到17.34億美元。

美國金融股大趺及升息疑慮未除，美科技股指數重挫2%，拖累台股今天開低走低，盤中一度重挫281點，終場下跌244.46點，收在15526.2點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超298.66億元。

外匯交易員表示，台股重挫，外資今天明顯偏向匯出，導致新台幣早上一度貶到30.893元，央行也加大調節力道防守，出口商可能預期還會走貶，態度比較觀望；新台幣兌美元今天開盤價為30.83元，最高30.79元、最低30.893元。

新台幣今天同步收週線，週線貶值2.21角或0.72%，週線連5黑。

外匯交易員表示，美國即將公布非農就業人口數據，下週也將公布消費者物價指數（CPI），數據將牽動美國聯準會（Fed）下一步動作，預期若Fed持續鷹氣逼人，新台幣短期不排除測試31元。（編輯：楊凱翔）1120310