更多編輯台推薦新聞：
中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻
生活

中央社海外特派員銘傳演講 分享最接近死亡時刻

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》經典賽林子偉張育成吉力吉撈3轟奪勝 台灣11比7擊垮義大利
首頁 / 產經
台幣匯率
新聞專題
台幣匯率1/300
首頁 / 產經

股匯雙殺 新台幣連4貶收30.848元

2023/3/10 18:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北10日電）美股重挫拖累台股，外資匯出下，新台幣一度走弱逼近30.9元關卡，央行也加大調節力道防守。新台幣兌美元今天收盤收30.848元，貶3.8分，連4貶，台北及元太外匯市場總成交金額放大到17.34億美元。

美國金融股大趺及升息疑慮未除，美科技股指數重挫2%，拖累台股今天開低走低，盤中一度重挫281點，終場下跌244.46點，收在15526.2點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超298.66億元。

外匯交易員表示，台股重挫，外資今天明顯偏向匯出，導致新台幣早上一度貶到30.893元，央行也加大調節力道防守，出口商可能預期還會走貶，態度比較觀望；新台幣兌美元今天開盤價為30.83元，最高30.79元、最低30.893元。

新台幣今天同步收週線，週線貶值2.21角或0.72%，週線連5黑。

外匯交易員表示，美國即將公布非農就業人口數據，下週也將公布消費者物價指數（CPI），數據將牽動美國聯準會（Fed）下一步動作，預期若Fed持續鷹氣逼人，新台幣短期不排除測試31元。（編輯：楊凱翔）1120310

#新台幣兌美元
#新台幣匯率
#美股
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
新台幣午盤貶6.6分 暫收30.876元