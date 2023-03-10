台股週線收黑0.53% 觀光類股挫逾6%跌最重
2023/3/10 18:21
（中央社記者潘智義台北10日電）台灣證券交易所公布統計，今天台股收在15526.2點，單週下跌82.22點，跌幅約0.53%。比較各產業，觀光類指數下跌6.06%，跌幅最大；資訊服務類指數上漲2.59%，漲最多。
證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣48兆6519.84億元，較上週3月3日的市值48兆8810.88億元減少2291.04億元，減幅約0.47%。
證交所表示，本週未含金融類指數下跌65.11點，跌幅約0.48%，未含電子類指數下跌151.59點，跌幅約0.84%，未含金融電子類指數下跌126.52點，跌幅約0.84%。
本週集中交易市場總成交金額為1兆2929.8億元，全體上市股票成交金額為1兆2131.96億元，股票成交量週轉率為2.27%。
本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3526.07億元，占全體上市股票交易金額29.06%；電子零組件類1258.56億元，占10.37%；航運類1001.95億元，占8.26%。
本週成交量週轉率前3名產業依序為資訊服務類18.46%、電機機械類8.24%、生技醫療類6.89%。
累計今年初開盤迄今共39個交易日，集中市場總成交金額為8兆5949.05億元，市場日平均成交金額為2203.82億元，股票成交量週轉率為13.80%，股票日平均成交量週轉率為0.35%。（編輯：楊蘭軒）1120310
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