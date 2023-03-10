更多編輯台推薦新聞：
輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看
生活

輕症免隔離20日上路 確診怎麼就醫請假？0+N新制QA一次看

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》經典賽林子偉張育成吉力吉撈3轟奪勝 台灣11比7擊垮義大利
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台股週線收黑0.53% 觀光類股挫逾6%跌最重

2023/3/10 18:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北10日電）台灣證券交易所公布統計，今天台股收在15526.2點，單週下跌82.22點，跌幅約0.53%。比較各產業，觀光類指數下跌6.06%，跌幅最大；資訊服務類指數上漲2.59%，漲最多。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣48兆6519.84億元，較上週3月3日的市值48兆8810.88億元減少2291.04億元，減幅約0.47%。

證交所表示，本週未含金融類指數下跌65.11點，跌幅約0.48%，未含電子類指數下跌151.59點，跌幅約0.84%，未含金融電子類指數下跌126.52點，跌幅約0.84%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆2929.8億元，全體上市股票成交金額為1兆2131.96億元，股票成交量週轉率為2.27%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3526.07億元，占全體上市股票交易金額29.06%；電子零組件類1258.56億元，占10.37%；航運類1001.95億元，占8.26%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為資訊服務類18.46%、電機機械類8.24%、生技醫療類6.89%。

累計今年初開盤迄今共39個交易日，集中市場總成交金額為8兆5949.05億元，市場日平均成交金額為2203.82億元，股票成交量週轉率為13.80%，股票日平均成交量週轉率為0.35%。（編輯：楊蘭軒）1120310

#證交所
#台灣證券交易所
#台股
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
外資賣超215億元 調節航空雙雄與金融股