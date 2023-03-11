多家筆電代工廠下週法說 力拚營運逐季回升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北11日電）多家筆電代工廠將於下週舉行法人說明會，說明去年財報及今年展望。從已公布的2月營收來看，多數業者仍然保守看待上半年市況，好消息是庫存去化接近尾聲，還有機會力拚逐季成長。

緯創、英業達及和碩將於14日召開線上法人說明會，仁寶法說會15日舉行，廣達預計下週公布2022年第4季與全年財報，市場關注訂單能見度、庫存水位及海外產能布局。

觀察代工廠2月筆電出貨，除了廣達310萬台、英業達140萬台與1月持平，仁寶220萬台、緯創120萬台皆月增10萬台，和碩出貨更從1月的35萬至40萬台跳升至2月55萬台，主要反映1月農曆春節影響工作天數。

通常3月有季底拉貨效應，但第1季屬於傳統淡季，法人預期，代工廠第1季筆電出貨平均季減1到2成，將是今年營運谷底。

研究機構IDC資深市場分析師劉伊菡指出，今年第1季農曆春節使得工作天數縮短，推遲個人電腦（PC）商用市場專案規劃時程，加上一般消費通路去化庫存速度仍緩慢，為了迎接搭載第13代Intel處理器的新機上市，部分廠商第1季持續因調整舊庫存水位而下修出貨量，其中又以筆記型電腦影響最深。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

英業達推估，第2季筆電出貨將季增高個位數百分比（約7%至9%），伺服器與智慧裝置出貨皆將季增兩位數百分比。緯創預期今年第2季起整體出貨將逐季成長，下半年需求將優於上半年。

廣達表示，在需求低迷影響下，2023全年筆電出貨量將低於2022全年，不過隨著工作及學習型態轉變，今年出貨量仍有機會高於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。（編輯：郭無患）1120311