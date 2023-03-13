上市公司2月營收年減9.14% 航運金融光電業衰退

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（中央社記者潘智義台北13日電）台灣證券交易所今天公布，2月全體上市公司營收總計新台幣2兆6227億元，較去年同期衰退9.14%；2月營收衰退主要為航運、金融保險及光電業，成長類股為水泥、汽車及觀光業。

證交所發布新聞稿指出，2月上市公司營收成長501家，衰退472家。

全體上市公司前2月營收總計5兆6350億元，較去年同期衰退9.53%；營收成長公司343家，衰退公司630家。

全體上市公司前2月營收成長前3名產業為觀光、其他電子及資訊服務業；衰退產業為航運業、金融保險業及光電業。

證交所表示，全體上市公司2月營收成長較大產業中，水泥工業因去年2月適逢春節假期工作天數較少、基期較低；汽車工業因車用晶片供應問題緩解，觀光事業因跨境旅遊需求大增，使今年2月較去年同期成長。

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前2月全體上市公司營收成長較大產業中，觀光事業受惠邊境解封，帶動跨境旅遊需求大增；其他電子業因中國封控結束，代工廠恢復正常生產；資訊服務業因客戶數位轉型及資安業務需求，致使營收成長。

上市公司營收衰退較大產業中，航運業因通膨壓力導致市場需求下降、致使運價下跌；金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因市場需求下跌，使今年2月及前2月營收較去年同期營收衰退。（編輯：張良知）1120313