未登工廠20日前須提改善計畫 經部：3700家未送件

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（中央社記者劉千綾台北13日電）經濟部統計，截至今年3月10日止，逾2.6萬家工廠申請納管並提出改善計畫，收件達87%，不過仍有3700家尚未提出改善計畫，經濟部呼籲須在20日前提出，否則將失去輔導資格，面臨斷水、斷電或被拆除處分。

經濟部輔導未登記工廠業者合法化，自今年1月初，偕同地方政府啟動巡迴說明會列車，地點包含台中、彰化、新北、高雄等縣市，說明會現場除有專人解說、專家指導業者撰寫外，地方政府亦派員現場收件。

截至今年3月10日和111年底比較，提送改善計畫家數已由1萬餘家提升至2.6萬餘家，收件達87.38%。

經濟部中部辦公室今天表示，截至目前為止，仍有3700餘家工廠尚未提出改善計畫，經濟部呼籲業者務必於20日前送件至地方政府，以免錯過爭取合法化的機會，更可能面臨工廠斷水、斷電或被拆除的風險。

據經濟部統計，6大工業縣市政府，台中市及桃園市，收件達90%以上；新北市、彰化縣、高雄市及台南市，收件達80%以上。

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其他縣市政府方面，台東縣、宜蘭縣、新竹縣及南投縣，收件達90%以上；新竹市、屏東縣及雲林縣，收件達80%以上；基隆市及澎湖縣，收件達70%以上。

為利業者自行填寫工廠改善計畫，經濟部提供改善計畫範本供業者參閱，以及責請地方政府於2月15日前掛號通知業者，再請地方政府、各工業區服務中心及輔導團隊協助電話通知，務必確保業者皆能於期限內提送改善計畫。（編輯：潘羿菁）1120313