WBC賽事吸睛 MOD愛爾達收視超越世足2.2倍

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（中央社記者江明晏台北13日電）2023年WBC世界棒球經典賽，台灣棒球隊打出4場精彩賽事，帶動愛爾達收視超越世足2.2倍，中華電MOD付費訂閱數也較去年同期大幅成長15.5倍，全站流量已累積超過1億次。

負責47場全賽事轉播的MOD愛爾達電視今天發布新聞稿指出，WBC世界棒球經典賽收視再創高峰，尤其3月11日對荷蘭之戰，「國防部長」張育成敲出滿貫砲後，MOD收視率一度衝上11.43，直接改寫過去一年以來，運動轉播收視率最高峰。

愛爾達指出，即便台灣首場比賽對巴拿馬失利，不過3月10日起對義大利之戰上演逆轉秀，3月11日對荷蘭之戰上演史詩劇本，3月12日面對古巴爭取晉級複賽資格，三場比賽分別繳出9.09、11.43、7.68的「超高收視率」。加上愛爾達經典賽場場直播，WBC首週整體收視率更超越去年卡達世足賽平均收視率，多出近2.2倍。

延續運動轉播大平台策略，愛爾達所屬串流服務ELTA.tv訂閱成績不俗，經典賽首週繳出20%的訂閱正成長。

電視廣告部分，愛爾達指出，業主看好「9局廣告」商機，早已於開幕前夕銷售一空，比預期營收目標成長2倍。

愛爾達電視董事長陳怡君表示，MOD愛爾達電視與 MLB及中華電信持續合作，取得新媒體獨家轉播權打造棒球轉播收視大平台。

中華電也指出，WBC世界棒球經典賽8日正式開打，中華隊一連四場激戰引爆全台瘋棒球，讓MOD專區單日點擊戶數首度超越世足冠軍賽，本次網路獨家轉播的Hami Video，也在開賽後衝上iOS與Android下載第一名，付費訂閱數較去年同期大幅成長15.5倍，從3月5日自辦熱身賽起短短一週，至今全站流量已累積超過1億次。（編輯：林興盟）1120313