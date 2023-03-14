中華電5G串連文化與科技 裸視欣賞全息投影

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（中央社記者江明晏台北14日電）中華電信運用5G串連文化與科技，將在智慧城市展中展示「高速影音串流：全息投影」，能以裸視欣賞擬真3D影像視覺效果，也亮相輕量化5G Web AR，透過手機即可進行擴增實境（AR）體驗。

中華電信今天發布新聞稿指出，將於2023智慧城市展台北與高雄展區展示18項產品與服務，針對國內交通、醫療、娛樂、物流等不同產業提出全方位整合解決方案，同時在文化科技的「高速影音串流：全息投影」與「5G Web AR/VR」展項中呈現「廣結盟」的實力。

中華電信表示，在今年智慧城市展中，「高速影音串流：全息投影」能夠以裸視欣賞擬真3D影像視覺效果，並可於現場攝影棚模擬異地共演、直播互動情境，協助企業客戶依不同的使用與互動情境使用，包括劇場與演唱會的異地共演、博物館、觀光工廠、藝文單位的互動式導覽，也可設置於商演、展覽、企業中投影人像進行遠距解說。

隨著近年5G及行動終端設備進步與普及，擴增實境和虛擬實境（AR/VR）技術已逐漸融入生活，中華電信也展示輕量化5G Web AR，讓一般使用者透過手機內建的瀏覽器即可進行AR體驗。

中華電信指出，今年在展場中以數位博物館典藏「鐵殼磁石式電話機」，以及與國立臺灣博物館合作，將實際典藏「布袋戲偶頭-三頭六臂」、「台灣大鍬形蟲」製作成AR內容進行展示

除了遊戲娛樂以外，目前中華電信已將5G結合AR/VR應用於各活動中，例如各縣市燈會活動、原住民部落AR數位導覽及VR互動教學等。（編輯：楊凱翔）1120314