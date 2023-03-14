更多編輯台推薦新聞：
巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位
運動

巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

中華電5G串連文化與科技 裸視欣賞全息投影

2023/3/14 16:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北14日電）中華電信運用5G串連文化與科技，將在智慧城市展中展示「高速影音串流：全息投影」，能以裸視欣賞擬真3D影像視覺效果，也亮相輕量化5G Web AR，透過手機即可進行擴增實境（AR）體驗。

中華電信今天發布新聞稿指出，將於2023智慧城市展台北與高雄展區展示18項產品與服務，針對國內交通、醫療、娛樂、物流等不同產業提出全方位整合解決方案，同時在文化科技的「高速影音串流：全息投影」與「5G Web AR/VR」展項中呈現「廣結盟」的實力。

中華電信表示，在今年智慧城市展中，「高速影音串流：全息投影」能夠以裸視欣賞擬真3D影像視覺效果，並可於現場攝影棚模擬異地共演、直播互動情境，協助企業客戶依不同的使用與互動情境使用，包括劇場與演唱會的異地共演、博物館、觀光工廠、藝文單位的互動式導覽，也可設置於商演、展覽、企業中投影人像進行遠距解說。

隨著近年5G及行動終端設備進步與普及，擴增實境和虛擬實境（AR/VR）技術已逐漸融入生活，中華電信也展示輕量化5G Web AR，讓一般使用者透過手機內建的瀏覽器即可進行AR體驗。

中華電信指出，今年在展場中以數位博物館典藏「鐵殼磁石式電話機」，以及與國立臺灣博物館合作，將實際典藏「布袋戲偶頭-三頭六臂」、「台灣大鍬形蟲」製作成AR內容進行展示

除了遊戲娛樂以外，目前中華電信已將5G結合AR/VR應用於各活動中，例如各縣市燈會活動、原住民部落AR數位導覽及VR互動教學等。（編輯：楊凱翔）1120314

#中華電信
#中華
#國立臺灣博物館
2023智慧城市展
台灣大前進智慧城市展 科技力推動智慧城市
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族