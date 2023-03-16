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台積電大立光除息逢賣壓 台股跌逾百點15300點震盪

2023/3/16 11:29
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（中央社記者潘智義台北16日電）瑞士信貸崩跌，美股重挫後跌幅收斂，台股今天跳空開低走低，台積電、大立光除息遭逢市場賣壓，指數一度下探至15237.8點，盤中下跌逾百點，在15300點附近呈現震盪。

至10時53分，加權指數來到15282.36點，下跌105.23點，成交值約新台幣1326億元；8大類股全面下跌，以金融、造紙類跌幅較大。

台積電今天除息，盤中一度跌至505元，下挫3元，隨後翻紅至510元，一度填息上漲2元；今天同步除息的大立光也在平盤上下狹幅整理。聯發科早盤下跌10元後震盪走高翻紅，一度來到765元，上漲7元；鴻海現金股利5.3元創掛牌後新高，激勵股價抗跌，在102元至103元間狹幅震盪。

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群益投顧分析師廖健佑接受電訪表示，台股今天下跌過程已回測農曆年附近的缺口，雖然台指期夜盤曾下跌約200點，但台股下殺後盤中跌勢收斂，代表投資人並不悲觀，即便有瑞士信貸利空，但已陸續反映。

廖健佑指出，近日IC設計、電動車族群受到市場青睞，儲能股與電動車概念股出現資金輪動現象；今天盤中台積電、聯發科先跌後回穩，讓指數跌勢收斂，後續須觀察下週美國聯準會（Fed）利率會議，能否如市場期盼的釋出鴿派言論。（編輯：張良知）1120316

#台積電
#廖健佑
#大立光
廖健佑
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