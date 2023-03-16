穩得今年業績看增10% 車用料件占比上看23%

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）電磁相容性（EMC）元件銷售、檢測及顧問服務商穩得今天預估，今年業績最快第3季起有機會回溫，全年業績目標看成長10%。車用料件營收占比可升至23%，擴大布局兩輪電動自行車零件和電池認證實驗室，土城實驗室整合基地預計2025年完工。

穩得下午受邀參加券商舉辦法人說明會，展望營運布局，穩得指出，新北市土城實驗室整合基地預計2025年完工，2026年第1季起接受客戶案子，此外持續擴大布局兩輪電動自行車零件和電池認證實驗室，高雄辦事處在地深耕機電和車用相關客戶，持續布局電磁干擾（EMI）屏蔽整合高效能散熱機構解決方案。

穩得並透露，布局鐵道規範過電壓元件，已導入日本新幹線陀螺儀。

穩得持續布局車用電子領域，去年車用料件占整體營收比重約15%，預估今年占比可明顯提升至23%，深耕電子控制單元（ECU）等零配件、車載資訊娛樂系統、照明和儀表板、以及先進駕駛輔助系統（ADAS）等應用。

穩得指出，已設置車用模擬測試場地，今年在安規認證也擴充電動腳踏車相關測試設備，力拚提高安規及電磁相容（EMC）認證服務市占率。法人預估，穩得在電動腳踏車相關測試業績可成長20%以上。

展望今年營運，穩得表示，前2月業績較去年同期小幅下滑，主要是農曆春節假期長，預估第1季業績力拚去年同期持平，持續去化庫存，消費電子產品終端需求疲軟可能成為新常態，預期最快第3季有機會回溫，今年業績目標成長看10%。

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穩得去年合併營收新台幣19.23億元，較2021年18.94億元成長1.52%，去年合併毛利率30.3%，較2021年30.9%微減，去年稅後獲利1.93億元，較2021年1.89億元微增，由於股本增加，去年每股基本純益8.09元，略低於2021年EPS 8.54元

穩得主要布局自有品牌和代理品牌電磁相容及線路保護元件銷售、電磁相容與線路保護顧問服務、以及電磁相容、無線射頻與安規認證測試，每月往來客戶約400多家，去年線路保護元件業績占比約55%，磁性元件占比約20%，認證服務占比約10%，整流元器件占比約8%。（編輯：趙蔚蘭）1120316