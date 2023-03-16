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獨家／電價審議會明召開 估平均調幅約11%、逾8成住宅凍漲
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台電：購煤價格皆低於國際市場 長約為主現貨為輔

2023/3/16 17:53
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（中央社記者劉千綾台北16日電）立委關切燃料長約及現貨價格，台電對此表示，俄烏戰爭不僅引發國際燃料價格飆漲，亦加劇燃料價格的不確定性，台電為確保燃料來源供應穩定，主要以長約為主、現貨為輔進行採購，並適時進行現貨操作，盡量降低燃料成本。

台電今天發布新聞稿指出，去年國際燃煤價格趨勢，國際市場平均價格為每公噸367.44美元，甚至在9月創下每公噸450美元的新高；台電長約採購價格為每公噸286.83美元、現貨價格為每公噸238.55美元，皆低於國際市場平均價格。

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對於立委今天詢問為何2022年台電的現貨採購價格低於長約，台電表示，是因為當年度的現貨價格飆高，因此台電採取長約為主的採購模式穩定價格。

台電進一步說明，只有在價格波動導致現貨價少數時間略低於長約時，台電才會出手採購，以降低整體價格。因此由年終統計看來雖是現貨價格略低，其實是因為現貨如果高於長約，採購就會以長約貨源為主，通常不會特別採買現貨。（編輯：楊蘭軒）1120316

#台電
#俄烏戰爭
俄烏戰爭
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