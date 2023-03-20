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台股跌32.99點

2023/3/20 13:46
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（中央社台北20日電）台北股市今天開高走低，收盤跌32.99點，為15419.97點，跌幅0.21%，成交金額新台幣1896.98億元。

加權指數開盤為15454.75點，盤中最高15488.98點，最低15399.07點；不含金融股指數13394.25點，跌25.35點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.65%、食品股漲0.3%、塑化股跌0.46%、紡織股漲0.33%、機電股跌0.28%、造紙股跌0.51%、營建股漲0.16%、金融股跌0.41%。

委買張數1551萬9437張，委賣張數876萬8820張，成交張數492萬6804張。

收盤時上漲585家，下跌309家，持平104家。

成交量前5名個股為期街口布蘭特正2、元大台灣50反1、元大滬深300正2、國泰永續高股息、元晶。

漲幅前5名個股為華電、資通、立德、樂事綠能、十銓。

跌幅前5名個股為台端、中福、期街口布蘭特正2、眾達-KY、FH香港正2。1120320

#台股
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