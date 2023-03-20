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經長：安裝智慧電表與節能輔導 租屋族有望省電費

2023/3/20 17:30
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（中央社記者劉千綾台北20日電）電價將於4月1日調漲，針對分租套房租屋族可能受調漲影響，經濟部長王美花指出，建議房東申請智慧電表並做節電措施，將有望節省電費支出。

王美花今天出席全球百大創新機構頒獎典禮，談到外界關心租屋族群可能受電價調漲影響，她表示，房東可申請智慧電表，並接受台電節能輔導，將有助於節省電費支出。

她進一步指出，一樣大小的房子，若租房族分割太多空間，電網上會有安全疑慮，因此希望用時間電價和節能措施來保障安全，同時保護房客不受電價調整的衝擊。

工商業界節能補助方面，王美花指出，疫後條例對工商業界推出節能和低碳化措施，希望大家多節電。

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另外，台灣今年有11家企業機構獲得全球百大創新機構獎，家數為歷年新高，王美花表示，為協助企業研發創新，政府112年度的科技預算成長到新台幣1383億元，較去年增加163億元，成長約13%。

她指出，台灣半導體和ICT產業在技術面和應用面不斷創新，因此被視作國際重要的供應鏈，「你想得到的就可以來找台灣」；在信賴和資安保護方面，台灣企業也建立良好形象。（編輯：潘羿菁）1120320

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