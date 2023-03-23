強化產業加值 內政部通過桃農物流、南科嘉屏園區案

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（中央社記者陳俊華台北23日電）內政部區域計畫委員會今天審議通過桃園農業物流加工園區、南部科學園區嘉義園區及屏東園區等3案開發計畫，可強化農產品冷鏈國際物流與出口外銷發展、促進產業轉型升級，有利產業加值與布局。

內政部營建署透過新聞稿表示，桃園農業物流加工園區及南部科學園區嘉義園區、屏東園區，分別是行政院農委會及國科會提出申請，都是行政院核定的重大建設計畫。

營建署說，桃園農業物流加工園區規劃為北部旗艦冷鏈物流中心，基地鄰近桃園國際機場及台北港地區，區位交通便捷，透過生產、加工、物流一體化營運，提供農產品暫存空間。

營建署表示，農業物流加工園區將複合規劃轉運、檢疫、檢驗、通關等功能，盼改善農產品市場運銷斷鏈、縮短等待成本及降低載送過程損耗，強化台灣農業產品冷鏈國際物流與出口外銷發展，布局全球市場。

營建署指出，南部科學園區2園區則是拓展台南園區及高雄園區成熟產業聚落效應，藉由高鐵串連，向北延伸到嘉義、向到屏東，以在地優勢產業為基礎，促進產業轉型升級，帶動區域發展，以因應高科技產業布局及產業用地儲備，建構南台灣科技廊帶等政策目標。

營建署說，據國科會預估，這2案年產值共可望達新台幣630億元，創造超過1萬名就業機會。

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營建署指出，以上3案經區委會審議，符合全國國土計畫與直轄市、縣（市）國土計畫有關城鄉發展總量、成長區位及部門空間發展策略指導，區位條件良好，與周邊產、學、研的聚落量能及地方發展策略能相互配合。

營建署表示，為提升環境友善，園區內整體規劃配置綠帶、滯洪池及步行空間，結合景觀植栽、加強綠化，塑造藍綠帶空間，另依環境影響評估承諾，留設營造保育鳥類友善環境場域、提升空地透水率標準、適當處理既存林木，兼顧國土開發利用合理性及環境品質。（編輯：林克倫）1120323