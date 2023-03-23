去年電子發票消費金額破8兆 近5年成長1.3倍

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（中央社記者張璦台北23日電）據財政部統計，去年全國開立81.1億張電子發票，消費金額達新台幣8.1兆元，近5年分別大增20.3%、1.3倍；檢視去年各縣市開立狀況，以台北市19.6億張居首、占比逾24%；以行業別來說，零售業開立逾50億張、占逾6成。

為落實永續環境目標，創建智慧生活，政府近年積極推動電子發票，依據消費通路電子發票資料，財政部今天表示，民國111年全國開立81.1億張電子發票，較106年增加 13.7億張或20.3%。

財政部表示，111年電子發票消費金額達8.1兆元，較106年成長4.6兆元，5年間累計增幅達1.3倍。

觀察縣市別電子發票開立張數，財政部指出，111年以台北市19.6億張居首、占24.1%，新北市、台中市分別以13.3億張、9.5億張分居第2與第3名；六都合計63.6億張，占比接近8成。

與106年相比，財政部表示，增量也集中於直轄市，近5年六都合計增加11.5億張，又以台北市增加36.7%最高。

從行業別觀察，111年電子發票開立張數及消費金額前10大，所涵蓋的業別大致相同，財政部指出，都包含了民生直接相關的零售、餐飲及批發業。

其中，零售業因面對廣大消費民眾，開立張數逾50億張、占62.7%，遠高於排行第2餐飲業的11億張；財政部表示，零售業消費金額達2兆8383億元，與批發業同列唯二消費金額破兆的行業。

不過，財政部指出，零售業電子發票消費金額，占其行業銷售額比率僅49.6%，批發業也僅9.3%，低於全體平均14.6%。

同時，電信業電子發票消費金額，占其行業銷售額比率達92.6%，位居第一，用水供應業87.8%居次，電力及然氣供應業也達55.4%，財政部表示，主因是自105年起，政府積極推動各大電信業者及公用事業，導入雲端發票。（編輯：蘇志宗）1120323