歐美股漲跌互見 法人：企業活動自谷底回溫
2023/3/27 08:33
（中央社記者江明晏台北27日電）歐股上週五收黑，美股除費半指數下跌外，其餘均收紅，台股24日上漲50.75點，收在15914.7點，創9個月來波段新高，法人分析，企業活動逐步自谷底回溫。
近期金融產業騷亂後，市場情緒改善，投資人無視歐洲銀行業利空消息，美股上週五只有費城半導體指數下跌，其餘收高。然而，因對銀行業體質感到憂慮，歐洲銀行股領跌，歐洲股市上週五收黑。
台股24日收紅，上漲50.75點，漲幅0.32%，收在15914.7點，創9個月來波段新高，成交金額擴大至新台幣2631.28億元。
台股累計上週強彈461.74點，週線大漲2.99%，逆轉連二黑窘境。
法人分析，雖然近期台股受金融事件干擾，但整體而言，全球主要經濟體的領先指標PMI綜合指數皆陸續重返擴張，顯示企業活動逐步自谷低回溫，激勵去年跌深的電子股領先反彈，台股也隨之站穩短中長期均線以上，並創去年6月中旬以來最高。（編輯：張均懋）1120327
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