電金熄火觀光股挫 台股平盤下震盪
2023/3/27 11:33（3/27 12:23 更新）
台股27日一度跌近百點，隨後跌勢收斂，在15860點附近震盪。（中央社檔案照片）
（中央社記者江明晏台北27日電）台股今天開低震盪，電子、金融熄火，觀光股重挫，指數一度跌近百點，暫守5日線，櫃買指數相對強勁；台股隨後跌勢收斂，在15860點附近震盪。
台股上週強彈461.74點，指數來到15914.7點，創9個月來波段新高後，今天受到長假前觀望氣氛影響，指數高檔震盪，指數一度跌近百點，下探15821.63點。
至10時55分，指數下跌56.12點，至15858.58點，跌幅0.35%，成交金額新台幣1177.67億元，代表中小型股票的櫃買指數盤中上漲逾0.3%。
觀察類股走勢，電子股下跌約0.56%，金融股跌逾0.2%，觀光股重挫逾2.6%，造紙、玻璃、百貨股相對強勢。
權值股走勢方面，晶圓代工廠台積電盤中跌幅逾1%至533元，下跌6元，鴻海、聯發科下跌約1%、大立光跌約0.65%。
觀光股今天疲軟，美食-KY因大股東申報賣股重挫跌停，王品逢高震盪，股價跌逾4%，跌破300元大關；軍工股強勢，雷虎大漲逾7%，漢翔漲近3%。（編輯：張均懋）1120327
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