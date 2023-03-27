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台股創高後拉回 法人：近期指數大漲小回

2023/3/27 17:56
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（中央社記者江明晏台北27日電）電子龍頭股乏力，台股今天開低震盪，終場下跌84.39點，收在15830.31點，法人分析，清明長假在即，市場有觀望氣氛，但台股今年領先創高，近期加權指數大漲小回，月線支撐值得留意。

國際股市上週仍受到德國銀行是否爆發金融危機的拖累，美國銀行股則在各方及時解危下，市場暫趨穩定，不過台積電ADR在24日下跌1.9%，今天在台股走勢也開低走低，高殖利率的聯發科股價震盪，在電子龍頭股乏力下，台股加權指數拉回。

台股今天開低震盪，終場下跌84.39點，收在15830.31點，跌幅0.53%，成交金額新台幣2109.55億元。

投顧分析師指出，投信自2月16日至3月24日為止，連續買超台股454.79億元，顯示法人作帳行情發酵，只是清明長假在即，市場有觀望氣氛。

分析師進一步說，由於聯準會（Fed）升息近尾聲，美元走低，資金大舉外流至黃金、貨幣市場或科技股，也造就了台股今年領先創高的表現，短期內加權指數大漲小回，內外資買盤不斷下，月線支撐值得留意。（編輯：楊凱翔）1120327

#台股
#聯準會
#台積電ADR
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