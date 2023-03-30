新台幣開盤升1.5分 為30.44元

新聞專題台幣匯率1/300首頁 / 產經新台幣開盤升1.5分 為30.44元2023/3/30 09:08請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北30日電）台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.44元開盤，升1.5分。1120330#匯率#匯市聚焦新聞統一發票112年1-2月千萬獎14張 200萬特獎12張林右昌：2/18起沿海20具浮屍 7越南籍看似有關偷渡墨西哥移民羈留中心大火38死 監視器畫面揭警衛未開門放人逃生大學申請入學第一階段揭曉 通過率81.7%六福村改口坦承狒狒來自園區 網友湧入臉書粉絲頁怒批蔡總統過境紐約抵下榻飯店 僑胞熱烈歡迎加密資產交易所幣安稱已退出中國 英媒揭蓄意隱匿和北京關係英國下議院議長首接見台灣駐英代表 盼強化雙邊關係大學申請入學第一階段篩選結果 查詢看這裡美防長：中國犯台非迫在眉睫 台海戰爭並非不可避免早安世界》出訪友邦過境美國 蔡總統：捍衛自由民主不屈服不挑釁六福村坦承園區狒狒脫逃釀悲劇 園方道歉：自然放養盤點有難度進口蛋7-11全家萊爾富限定門市開賣 上架時間、價格這裡看48退將捲共諜案 前國安會組長曾受邀赴中10次台灣沿海3月以來發現16屍疑遭人蛇丟包 5人台灣籍美國之音訪中央社 盼推動3項合作計畫中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。請繼續下滑閱讀亞幣齊貶 新台幣收30.455元創一週新低