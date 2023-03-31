連假前台股月線季線連紅 法人：4月關注電子股財報

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）清明連假將屆，台股今天量縮漲幅收斂，收在15868點，上漲18點。台股今天收週線下跌46.64點，3月上漲364.27點，月線連3紅，第1季大漲1730.37點，季線連2紅。

法人指出，4月中旬電子權值股將陸續公布第1季財報並展望第2季表現，台股回歸基本面。國際股市觀察5月美國聯邦準備理事會（Fed）升息動向，以及全球總體經濟變化和企業財報獲利結果。

4月清明連假將屆，台股今天呈現量縮震盪格局，記憶體族群表現相對活潑，大盤數度重返15900點之上，最高來到15951.8點，上漲102.37點，再創波段高點。

不過盤中金融股拉回，其他電子權值股台積電、鴻海、日月光投控等整理，台股漲幅收斂，終場加權指數收在15868.06點，漲18.63點，漲幅0.12%，15900點整數關卡得而復失，成交值來到新台幣1998.78億元，連續3個交易日量縮格局。

電子股終場漲0.09%，金融股上揚0.49%，航運股漲0.39%，代表中小型股的櫃買OTC指數漲0.24%。

三大法人今天同步買超，合計買超162.4億元，其中自營商買超34.71億元，投信買超8.52億元，外資及陸資買超119.17億元。

台股今天收週線、月線和季線。終場週線下跌46.64點；月線上漲364.27點，月線連3紅；季線大漲1730.37點，季線連2紅。

兆豐投顧協理黃國偉接受中央社記者電訪分析，主要電子權值股漲多不動，大盤向上推升力道趨緩，記憶體族群去年第4季起漲勢落後，日前美國記憶體大廠美光（Micron）觀察部分終端市場客戶庫存減少，帶動記憶體族群近日補漲行情。

觀察半導體族群走勢，黃國偉分析，需觀察權值股股價位置、以及半導體產業上半年景氣狀況，美光透露庫存調整即將結束的訊息，市場評估記憶體市況第2季應是谷底。

展望台股後市，黃國偉指出，4月中旬電子權值股將陸續公布第1季財報並展望第2季表現，台股回歸基本面，看大盤如何反應第1季財報結果。

展望國際股市，黃國偉表示，歐美銀行財務危機解除，美國Fed升息態度不再偏鷹，觀察5月Fed升息動向，以及全球總體經濟變化和企業財報獲利結果。（編輯：楊蘭軒）1120331