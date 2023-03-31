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投資台灣再添2家 致茂電子斥資50億桃園擴廠

2023/3/31 17:41
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（中央社記者劉千綾台北31日電）經濟部表示，投資台灣事務所今天再添2案擴大投資台灣，包括台商回台方案的致茂電子與根留企業方案的信紘科技，其中致茂電子計劃投資近新台幣50億元，在桃園興建新廠擴充產能，創造296個就業機會。

經濟部投資業務處今天透過新聞稿說明，致茂電子為精密電子量測儀器、自動化測試系統、智慧製造系統與自動化解決方案的領導廠商，以自有品牌「Chroma」行銷全球，曾連續4年名列台灣最佳國際品牌40強。

致茂電子深耕台灣，布局全球，近年來除廠房及機械設備投資之外，更積極善用台灣研發人才優勢，網羅優秀研發人員。為因應未來成長需求，此次計劃投資近50億元，在桃園市龜山區興建新廠擴充產能。

信紘科技投入半導體先進製程設備、廢液處理設備、化學供應系統、氣體供應系統及其相關零組件，近年來積極以綠色製程為理念，改善先進半導體製程，協助先進半導體大廠綠色轉型，預計將斥資12億元，在高雄南部科學園區橋頭園區新建廠房及導入智慧化產線。

經濟部表示，截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1342家企業超過2兆475億元投資，預估創造14萬4714個本國就業機會。

其中「歡迎台商回台投資行動方案」有286家台商投資約1兆1729億元，創造8萬6026個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有164家根留企業投資約4649億元，創造2萬5188個就業機會，後續尚有12家企業排隊待審。（編輯：翟思嘉）1120331

#致茂電子
#台灣
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