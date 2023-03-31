台股本週跌0.29% 油電燃氣類股逆勢漲1.85%最強勢

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（中央社記者賴言曦台北31日電）台灣證券交易所公布統計，今天台股收在15868.06點，本週下跌46.64點，跌幅0.29%。產業別指數方面，油電燃氣類指數逆勢上漲1.85%，漲幅最大；電器電纜類指數下跌5.57%，跌幅最重。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣49兆7816.07億元，較上週3月24日的49兆9193億元減少1376.93億元，減幅約0.28%。

證交所表示，本週未含金融類指數下跌59.35點，跌幅約0.43%，未含電子類指數上漲46.05點，漲幅約0.26%，未含金融電子類指數上漲5.93點，漲幅約0.04%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆185.78億元，全體上市股票成交金額為9550.31億元，股票成交量週轉率為1.67%。

各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2991.40億元，占全體上市股票交易金額31.32%；電子零組件類1256.46億元，占13.16%；電腦及周邊設備類980.99億元，占10.27%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為資訊服務類9.96%、觀光類6.73%、電器電纜類6.54%。

累計今年初開盤迄今共54個交易日，集中市場總成交金額為12兆206.64億元，市場日平均成交金額為2226.05億元，股票成交量週轉率為19.47%，股票日平均成交量週轉率為0.36%。（編輯：楊蘭軒）1120331