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美就業數據加深經濟衰退疑慮 亞股走勢分歧

2023/4/5 19:24
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（中央社香港5日綜合外電報導）亞洲股市今天受美股走低影響，走勢分歧。數據顯示美國僱主對勞工的需求有所減少，恐造成經濟放緩，加深對於經濟衰退的疑慮，導致美股收低。

法新社報導，經歷3月的銀行業動盪後，市場認為美國聯邦準備理事會（Fed）將提早結束升息行動，過去數週氣氛樂觀。

即使沙烏地阿拉伯等主要產油國家突然宣布減產，引發國際油價飆漲，讓過去數個月減緩不少的通膨壓力再次攀升，本週股市仍有個好的開頭。

然而數據顯示，美國2月職位空缺數低於預期，跌落到2021年5月以來新低，顯示僱主對勞工的需求有所減少，昨天引發美股賣壓。

強勁的就業市場數據受到歡迎，為聯準會提供了停止升息的空間，但分析師表示，儘管勞動力市場依然強勁，但僱主對勞工的需求有所減少，被視為經濟下滑的警訊。

日圓走強增加下行壓力，東京股市今天收盤下跌超過1%。曼谷、雅加達和威靈頓股市也收黑。雪梨、新加坡、孟買、首爾、馬尼拉股市則收漲。

香港和中國股市因假日休市。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1120405

#美股
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