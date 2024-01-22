112年公建達成率96.21%寫16年最佳 今年首重淨零

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）去年台灣面臨景氣逆風，政府各部會力推公共建設，盼能達到提振經濟的效果；國發會今天指出，112年整體公建計畫經費達成率衝上96.21%，不僅順利達標，更是近16年來最佳表現。

國發會今天舉行第117次委員會議，就整體公共建設計畫112年度執行情形提出報告。

國發會表示，112年整體公共建設經費達新台幣6787億元，為近16年最高，在面對營建物料價格波動、勞動力供需等挑戰下，各部會協力推動，仍順利達到96%的目標，整體公建計畫經費達成率創下96.21%的成績。

除了達成率亮眼，國發會副主委高仙桂指出，去年整體公共建設，油、電相關的比重達1/3，經費約2000多億元，有別於過往公共建設多以交通為主的情況，代表政府在確保油電穩定供應，花費相當大力氣。

展望113年，公共建設經費接近112年的經費規模，高仙桂表示，今年公建還是會設定年度經費的達成率目標，至於95%還是96%，還在考慮當中，無論如何，政府都會盡全力，畢竟不管哪一個，都是高標。

高仙桂強調，相較於達成率目標，今年更著重將淨零轉型落實於公共建設計畫；國發會已修正「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」，引導公建計畫於提報及審議階段，均應納入淨零相關概念。

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環境部今天則就「資源循環零廢棄推動情形及展望」進行專案報告。對於外界關注環境部預計2月端出的「資源循環促進法」草案，環境部說明，重點包含消費性產品的源頭管理，如導入綠色設計、進行逆向回收，以及源頭減量，以及推動企業建立循環能力，營造有利於推動資源循環的環境並健全管理制度。

國發會表示，為了接軌循環經濟及淨零轉型國際發展趨勢，推動資源循環是國家重要政策，請相關部會規劃研擬透過減少製程廢棄物的產出，以及使用再生原料等資源循環策略，協助落實淨零排放；並請環境部持續研擬「資源循環促進法」草案，完善法令制度。（編輯：翟思嘉）1130122