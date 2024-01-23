台積電上漲3元 台股早盤揚升77點逼近17900點
2024/1/23 09:20（1/23 09:31 更新）
（中央社記者張建中台北23日電）美股主要指數22日收漲，其中道瓊指數上漲138.01點，首度突破38000點。台股今天延續攀升走勢，早盤上漲77.16點，達17892.26點。
台積電美國存託憑證（ADR）下跌1.17美元，跌幅1.02%，收在113.03美元，台積電今天股價表現相對強勢，開盤達629元，上漲3元，貢獻大盤約24點，市值攀升至新台幣16.31兆元。
隨著電視及監視器面板價格止跌，友達等面板族群股價全面走高。傳統產業股的機電和汽車類股也有不錯表現。（編輯：楊蘭軒）1130123
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