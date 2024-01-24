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工研院首本組織永續報告書出爐 邁向永續發展

2024/1/24 13:48（1/24 14:36 更新）
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工研院24日發表第1本組織永續報告書，院長劉文雄（右3）表示，未來每年的第2季將完成前一年的永續報告書。中央社記者張建中攝 113年1月24日
工研院24日發表第1本組織永續報告書，院長劉文雄（右3）表示，未來每年的第2季將完成前一年的永續報告書。中央社記者張建中攝 113年1月24日
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（中央社記者張建中新竹24日電）工研院今天發表第1本組織永續報告書，院長劉文雄表示，未來每年的第2季將完成前一年的永續報告書，檢視組織永續發展目標完成進度。

劉文雄說，工研院過去50年是台灣經濟成長的重要推手，目前已是一個6000多人的大組織，不僅要有研發方向，還要討論如何繼續往前走，朝向組織永續發展。

劉文雄表示，工研院於2022年成立永續發展委員會，同時設立組織永續發展辦公室，參考聯合國17項永續發展目標，歸納有科技研發、產業推動、社會公益、人才培育、友善職場和淨零永續環境6大面向，編製永續報告書。

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工研院目前完成首本永續報告書，劉文雄說，今年第2季將完成2023年永續報告書，未來每年第2季將完成前一年的永續報告書，檢視永續發展目標完成進度。

劉文雄表示，2035技術策略與藍圖是工研院研發方向，主要聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會及智慧致能領域，並有多項成果，包括導入亞灣智慧渡輪的擴增實境互動智慧窗，及協助軟板產業回收揮發性有機化合物等。（編輯：翟思嘉）1130124

#工研院
#聯合國
#劉文雄
#淨零台灣
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