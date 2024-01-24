業者辦座談會冒稱政府指導 公平會認定廣告不實開罰

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）ESG（環境、社會和公司治理）是全球大勢所趨，坊間也有許多論壇探討企業如何因應變局，不過有民眾辦理座談會，冒稱政府單位作為指導單位，公平會認為已構成廣告不實，決議開罰。

公平會今天委員會議通過，民眾吳君及黃君辦理「美國徵收碳稅，對企業衝擊如何解？」專題ESG座談會，廣告刊載「指導單位：行政院環保署、經濟部產業發展署（工業局）」文字，但前述2機關均表示，並未擔任座談會的指導單位。

公平會指出，此廣告會使人誤會座談會與政府機關有關，屬於虛偽不實、引人錯誤的表示，違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，決議各處新台幣5萬元罰鍰。

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公平會認為，如果業者辦理相關活動，掛名冒稱有政府機關作為指導單位，將使人認為活動的品質及內容相較其他無政府機關指導的活動，更具有優勢及公信力，自然會吸引消費者注意並付費參加，因此已構成廣告不實。

公平會再次呼籲，業者製刊廣告，應盡真實表示原則，如果沒有經政府機關同意掛名，則不應使用政府機關名稱，以免造成消費者誤認且廣告不實違法，遭受處罰。（編輯：潘羿菁）1130124