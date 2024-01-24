增人事彈性 財部祭2措施放寬公股董監派任要點

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（中央社記者張璦台北24日電）財政部修正公務員擔任公股機構董、監事相關要點，端出2項放寬措施，包含在符合規定下，公務員可代表國營事業到其轉投資的民營事業出任董、監事；修正後將可增加人事調度彈性。

比如財政部轄下的純國營行庫台灣銀行，有投資泛民營的公股金控（比如華南金控等），過去公務員只能以「財政部」股權代表身分，擔任公股民營金控的董事、但不能代表「台銀」，現在則放寬也可以「台銀」股權代表身分，出任公股民營金控董事。

財政部宣布修正「財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點」，並自1月23日生效。這次修正主要是配合「公務員服務法」規定、以及「行政院所屬國營事業機構負責人經理人董監事遴聘要點」修正，可望增加人事調度彈性。

修正後有2大放寬，首先，公務員在經過其服務機關事先核准後，就可兼任財政部間接投資事業機構的董、監事。

比方說，先前公務員要先在公股金控、即母公司董事會，擔任財政部指派的代表董事，才能再由金控指派去金控旗下的銀行子公司當董事；修正後，只要公務員服務機關事先核准，這名公務員就可僅擔任銀行子公司董事。

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第二，照先前規定，公務員不能代表國營事業到國營事業轉投資的民營事業擔任董、監事，要點修正後，在符合相關規定下，公務員可代表國營事業去其轉投資的民營事業當董、監事。

舉例來說，國營行庫台灣銀行有投資公股民營金控，因此公股民營金控董事席次中有台銀股權代表，過去公務員不能代表「台銀」到公股民營金控當董事，只能代表「財政部」；現在則放寬公務員也可以「台銀」股權代表身分，出任公股民營金控董事。（編輯：趙蔚蘭）1130124