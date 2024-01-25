2022年台灣不動產持有稅占GDP比率0.8% 低於日韓

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（中央社記者張璦台北25日電）各種財產稅中，以不動產持有稅的稅基較為穩定，也常作為輔助調控房地市場的政策工具，財政部今天指出，2022年台灣地價稅、房屋稅等不動產持有稅占GDP比率為0.8%，低於日、韓、紐、澳等已開發國家。

所謂「財產稅」，指對企業或個人的財產所有、使用或轉讓課徵稅款；依據經濟合作暨發展組織（OECD）分類，可概分為不動產經常稅（對應台灣的地價稅、房屋稅，即不動產持有稅）、金融與資本交易稅（證交稅、期交稅）、遺贈稅及其他 （遺贈稅、契稅）。

財政部統計處今天表示，由於各國財產價值的計算方式及稅率互有差異，財產稅占總稅收的程度也有所不同；2021年鄰近國家或地區中，以香港近3成最高，韓國20.4%，台灣18.4%、高於日本12.9%與中國9.8%。

不過，2022年台灣由於所得稅徵起良好，財產稅占總稅收比率下滑至13.5%。

財政部統計處進一步指出，各國財產稅多以不動產經常稅、金融與資本交易稅為大宗，香港因居全球金融重要地位，逾8成財產稅來自金融與資本交易；歐、美、日則以不動產經常稅為主。

台灣方面，財政部統計處表示，2021年因台股價量創新高，金融與資本交易稅在財產稅的占比升至5成4，2022年恢復往常水準、約占4成；2021年不動產經常稅在財產稅的占比為32.7%，2022年提升至41%。

此外，財政部統計處指出，財產稅中，以房屋稅等不動產經常稅的稅基較為穩定，也常作為輔助調控房地市場的政策工具。

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若以不動產經常稅占GDP比率觀察，2021年以產權清晰且仰賴不動產經常稅的北美（加拿大、美國、墨西哥3國平均）為2%最高，歐盟0.7%，亞太及拉美則在0.5%以下。

進一步檢視亞太地區內部情況，財政部統計處表示，各國之間差異極大，開發中國家因產權不明或稅制設計較不完整， 不動產經常稅占GDP比率通常偏低，如印尼、泰國僅0.1%或更低，但日、韓、紐、澳等已開發國家則高於OECD平均水準的1%，台灣則為0.8%，與歐盟、香港、新加坡相當。（編輯：趙蔚蘭）1130125