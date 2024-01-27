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復盛應用加州子公司租約到期 第4季清算解散

2024/1/27 17:05
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（中央社記者張建中新竹27日電）復盛應用董事會決議通過清算解散美國加州子公司FS-Precision Tech，計劃2024年第4季停產，並進入清算解散程序。

復盛應用表示，會決定清算解散FS-Precision Tech，主要是因為土地廠房租約到期，及經營成效不如預期等問題。董事會通過授權董事長李亮箴全權處理後續相關程序及作業。

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復盛應用是於2004年9月投資設立FS-Precision Tech，收購Coastast的Victoria廠資產，以擴展鈦合金鑄造核心技術，及開發相關產品的北美市場。據復盛應用財報顯示，2023年前3季FS-Precision Tech稅後淨損約新台幣7029萬元。

為拓展公司業務及產品範圍，復盛應用計劃透過子公司投資力野精密工業（深圳），總金額不超過7億元，至少取得70%以上股權。（編輯：林興盟）1130127

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