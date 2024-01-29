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上市櫃內部人短線交易 投保中心行使歸入權逾50億元

2024/1/29 23:21
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（中央社記者謝方娪台北29日電）投保中心依證交法第157條規定，以股東身分催促各上市櫃公司董監事，對內部人短線交易行使歸入權或代位行使歸入權，累計至2023年底止，總結案金額已近新台幣50.87億元。

金管會證期局公布，投保中心自1994年下半年至2023年上半年止，應行使歸入權案件共計9297件，應歸入金額逾54.17億元。

2023年第4季投保中心就應行使歸入權案件執行結案共97件，結案金額逾1130.13萬元；累計至2023年第4季止，總結案共9261件，總結案金額近50.87億元，未結案件有36件。

為保障投資人權益，投保中心將持續督促各上市櫃公司遵循證交法第157條規定，對內部人因短線交易所獲致的利益尚未歸入公司者，確實執行請求。

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證交法第157條規定，若發行股票公司董事、監察人、經理人或持有公司股份超過10%股東，對公司上市櫃股票於取得後6個月內賣出或賣出後6個月內再行買進，並因而獲益，公司應請求將其利益歸於公司。

此條規範的目的，在於防止公司內部人與持股超過10%的大股東憑藉特殊地位，透過內線消息買賣股票以短線交易圖利，影響投資人對證券市場信心，因此，只要具有公司內部人及大股東身分且股票交易行為在6個月範圍內，就須將所得經濟利益歸於公司。（編輯：張均懋）1130129

#金管會證期局
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