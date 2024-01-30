道瓊標普指數創高 法人：台股封關倒數靜待2指標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北30日電）美股道瓊、標普500指數收盤雙創新高，台股29日上漲124.6點，收在18119.63點，為波段新高，法人指出，農曆封關日進入倒數，市場追價意願略顯保守，靜待兩大觀察指標，分別為美國科技巨擘財報與FOMC會議結果。

美國本週將迎來大型企業財報和美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策等重要消息，華爾街股市今天交易活躍，道瓊工業指數及標準普爾500指數收盤雙雙創下新高紀錄；那斯達克指數與費城半導體指數均勁揚逾1%。

台股29日上漲124.6點，收在18119.63點，創波段新高，成交值新台幣2257.45億元。

三大法人全數買超，合計買超168.71億元；其中，自營商買超26.32億元，投信買超14.98億元，外資及陸資買超127.41億元。

法人分析，台股29日受惠權值龍頭台積電續強表態，帶動人工智慧（AI）概念的設計代工（ODM）、板卡、散熱、PCB、伺服器滑軌等指標股走揚，激勵指數再創波段高點，但農曆封關日進入倒數，市場追價意願略顯保守，本週靜待美國科技巨擘陸續公布財報與FOMC會議結果。

外資瑞銀指出，全球經濟成長率2024年將會減緩，但台灣受惠科技產業成長，將在2024年加速反彈，預估今年底台股指數上看18450點，今年指數區間則在16000多點到19920點，而半導體產業將迎接溫和復甦。（編輯：楊凱翔）1130130