黃天牧展望金融情勢 潛龍勿用亢龍有悔面對變局

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（中央社記者謝方娪台北30日電）金管會今天舉行新春記者會，主委黃天牧表示，2023年金融業自結稅前盈餘年增逾4成，但獲利提升不代表承平時期，適逢龍年，他以易經中「潛龍勿用」、「亢龍有悔」等卦象，提點局勢不明時應韜光養晦，鴻圖大展時應居高思危。

黃天牧今天率各局首長舉行年度新春記者會，他在致詞時表示，金管會於2004年成立，即將屆滿20週年，20年來，金融機構經營與金融監理面對的環境愈趨複雜。

他說，世界經濟論壇（WEF）發布的「2024年全球風險報告」提到，今年威脅最大的5項風險包括極端氣候、AI生成的錯假訊息、社會及政治兩極化、生活成本危機與網路攻擊，且氣候變遷、人口結構分歧、尖端科技加速發展及地緣戰略轉變為影響未來10年全球風險的4個結構性力量，相關轉變更具有不確定性及波動性特徵。

黃天牧表示，無論從短期或長期看，風險與挑戰都僅增不減；2023年金融三業自結稅前盈餘逾新台幣7000億元，年增逾4成，但獲利提升不代表承平時期，2023年歐美銀行經營危機亦顯示巨變僅在朝夕之間。

黃天牧提到，「我們面對的是一系列既陌生又似曾相識的風險」，傳統的信用、市場、流動性與集中度等風險，與新興的資訊傳播、信譽風險等不斷聚合，產生量變與質變，讓風險評估及管理更加困難。

黃天牧指出，今年迎來龍年，「易經」64卦中，第1卦「乾卦」即是以龍為意象，初始的「潛龍勿用」提醒局勢不明或本身有所不足時應韜光養晦，透過精進法規制度、積累充足資本、強化風險管理、形塑良好文化等基礎工程，以謀長遠發展。

至於「亢龍有悔」則示警居高思危，在鴻圖大展時仍應謹慎清明、穩紮穩打並在晴天儲糧，提升面對突發事件或不利因素的應變能力，以持盈保泰。

黃天牧表示，韜光養晦或持滿戒盈之際，也無法自外於整體社會經濟的脈動，或自外於跨機構、跨產業、跨領域的競爭與合作。

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他說，這當中可能涉及許多不同價值的折衝權衡，期許金管會及金融機構能在不影響金融穩定的前提下，促進金融商品與服務創新多元發展；以共存共榮為目標，協助產業轉型升級與邁向淨零永續；在以人為本的理念及資安配套中，迎接金融科技與數位轉型；同時，秉持關懷心及同理心，照顧弱勢族群金融服務需求，並協助民眾免於遭受詐騙等財產損失。

黃天牧表示，他在2020年5月接任主委時，提出「韌性、創新、永續、普惠」4大目標，金融市場的穩健、多元、包容與可持續性成長非一蹴可幾，需逐步凝聚共識並有序擘畫執行，藉此機會，他要謝謝所有參與者的付出，並期盼在各界「潤物細無聲」的持續努力下，台灣金融發展得以「花重錦官城」。（編輯：楊蘭軒）1130130