沃旭：大彰化風場發電 減碳相當6400座大安森林公園

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（中央社記者曾智怡台北30日電）沃旭能源今天表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場自2022年4月首座風機併網發電以來，已減少二氧化碳排放83萬公噸，約等於6400座大安森林公園減碳量，為台灣淨零目標做出貢獻。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場是目前台灣建置容量最大的風場，沃旭今天發布新聞稿表示，截至目前已完成107座風機安裝，累計約85%風機完成併網，相當於700MW，併網容量為全台單一風場之冠。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，大彰化離岸風場從首座風機併網發電至今，持續穩健產出乾淨電力，尤其入冬之後台灣海峽風況更加優良，充分展現大規模離岸風場所帶來的減碳效益。展望新年，沃旭將在2月展開最後風機安裝和併網工程，全力推動900MW離岸風場完工運轉，並負責數10年風場生命週期。

沃旭能源運維台灣隊現已全數投入大彰化風場併網與運維工作，數10人專業團隊以位於台中港的沃旭能源台灣離岸風場運維中心為基地，運維工程師運用全球首艘客製化台灣籍運維作業船「大三商領航」號，負責大彰化風場長期營運維護，確保風場營運效能穩定產出乾淨電力。

該運維基地共可負責4座大彰化系列離岸風場、共2.4GW裝置容量的所有營運維護作業。

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沃旭指出，以900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場為例，單座8MW風機每年產出潔淨能源與減碳量約為120座大安森林公園，風場全面運轉後每年減碳量預估約1萬3500座大安森林公園。

900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場即將完工，沃旭表示，接下來將全力推動920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場於2025年底完工，共1.82GW的建置容量，每年產出的乾淨電力相當於台中火力發電廠3座燃煤機組、200萬台灣家戶每年用電量。（編輯：張均懋）1130130