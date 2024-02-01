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瞄準外送商機 辰泰國際砸5億擴廠生產環保容器

2024/2/1 16:43
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（中央社記者劉千綾台北1日電）投資台灣再添動能，經濟部今天表示，台灣製刀、辰泰國際及嘉大蛋品3家企業擴大投資台灣。台灣外送商機崛起，辰泰國際企業規劃投資新台幣5億元擴廠，生產不含塑膠淋膜的環保紙類容器，逐步落實綠色企業理念。

經濟部投資台灣事務所表示，台灣製刀專門客製化銷售各種機械用刀片，產品廣泛應用在電子業、包裝業、回收業、木工業及食品業，規劃投資近3億元，在台中市潭子區建立營運及製造總部，持續發展全鋼刀片、貼鋼或複合材料刀片製作技術。

台灣外送商機蓬勃，市場對於紙類容器的需求增加，餐盒成型代工業者辰泰國際企業決定投資5億元，在嘉義大埔美精密機械園區擴廠，採購自動化設備及系統，生產不含塑膠淋膜的環保紙類容器，使用過後可直接回收，不會造成環境額外的負擔。

另外，辰泰國際的新廠區屋頂規劃設置太陽能設施，且部分廠區外牆將採中空設計，降低室內積熱，希望逐步成為綠色生產企業。

嘉大蛋品為蛋品處理加工廠，主要產品包含原料蛋、洗選蛋及液體蛋。為了增加洗選蛋的產量，將於台南市學甲區興建逾千坪的洗選蛋工廠，投資總額超過4億元。

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嘉大蛋品也規劃導入智慧化製程，使用機器手臂加速裝卸蛋品，及採用自動檢測控制系統，以聲納及光學等方式檢驗產品，並將監測數據即時整合進入資料庫，建立完整的生產履歷，提供消費者更安全、健康的優質蛋品。

經濟部統計，累計至今「投資台灣三大方案」已吸引1450家企業，投資額超過2兆1797億元，預估創造14萬9834個就業機會；後續尚有11家企業排隊待審。（編輯：楊蘭軒）1130201

#台灣
#經濟部
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