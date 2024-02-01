因應走春景點人潮 台灣大、遠傳各擴充逾600站點

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（中央社記者吳家豪台北1日電）農曆龍年即將到來，電信業者台灣大哥大與遠傳今天宣布優化走春景點網路，台灣大動員千人，擴充逾600站點容量；遠傳運用人工智慧（AI）技術預估流量，擴充超過600座基地台。

台灣大發布新聞稿說明，與台灣之星合併至今，已完成全台150個行政區的網路整合，離島金門、澎湖、馬祖更已全數完成整併，將讓5G台灣隊用戶陸續使用到更大的5G涵蓋、更快的5G網速資源。整合後原台灣大用戶增加40%、原台灣之星用戶增加近3倍的5G基地台涵蓋。

迎接寒假與春節假期，台灣大在全台年貨大街、熱門走春景點等活動場域，進行超過600站點的網路調校與擴容，增加50%至200%資源，以因應各地年節與活動人流。

台灣大也提前為各地燈會熱區進行網路擴充，其中「2024台灣燈會在台南」主燈區、副燈區以及台南各處燈會活動點，台灣大分別增加1倍到10倍以上容量，並出動工程師、5G行動車等提升網路品質。台灣大另與諾基亞合作，透過即時人流智慧分析系統，自動調校基站資源，提升賞燈民眾的現場使用體驗。

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遠傳1月26日宣布提前完成與亞太電信第1階段基站整併作業，原有的亞太行動網路覆蓋，由原來的6000多站，幾乎翻倍提升到1萬多站，室內及戶外涵蓋都預計有所提升。

遠傳今天宣布，運用AI技術完成全台百餘處熱門走春景點的網路優化作業，針對超過600台基地台進行網路容量擴充與優化，並將出動超過600名工程師於連假期間輪班支援；後端更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量監測、參數動態調整、障礙狀況排除等作業。（編輯：翟思嘉）1130201