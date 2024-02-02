全台首例 水利署水利工程碳管理獲英國BSI認證

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（中央社記者曾智怡台北2日電）經濟部水利署首創「水利工程生命週期碳管理」透過第三方公正單位英國標準協會（BSI）驗證，取得國際「PAS 2080：2023建築與基礎建設碳管理標準」證書，成為國際第一個獲得認證的水利政府部門，也是國內榮獲PAS 2080證書的首例。

水利署今天舉辦PAS 2080授證典禮，在經濟部次長林全能的見證下，由BSI台灣營運長謝君豪代表頒證，水利署長賴建信代表受證。

水利署自110年11月以工程全生命週期為範疇，啟動水利工程淨零轉型至今，率先訂定並陸續完成「水利工程減碳作業參考指引」規劃設計篇、施工篇及營管篇等，並透過每年的績效考核與成效分析，檢討精進減碳策略，達成減碳目標。

為落實2050年淨零排放目標，水利署在111年首創「水利工程碳預算管理」的工程系統性減碳機制，並經BSI驗證單位查核通過。

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水利署表示，在工程全生命週期的高度管理下，不僅具體的減少工程碳排放量，對於整體機制的完整性、一致性、持續改善機制及對於整個產業鏈的影響力，與「PAS 2080：2023建築與基礎建設碳管理標準」的理念及方法不謀而合，成為水利署通過驗證的核心關鍵。

隨著極端氣候加劇，面對生存環境的惡化，實現水利工程淨零轉型勢在必行。賴建信表示，水利署以前瞻、創新為驅動力，強化治水、利水、親水等三大業務面向，打造「水漾綠台灣」，盼可拋磚引玉將減碳工作推廣至各界，共同為下一代和環境保護做出更大的貢獻。（編輯：楊凱翔）1130202