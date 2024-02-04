智慧鉤表找吃電怪獸 展綠從能耗偵探轉型數據軍火商【專訪】

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）一個個高度不到10公分、外表漆黑的智慧鉤表，就是展綠科技拿下聯電、世界先進、日月光訂單，並進軍泰國、歐洲的秘密武器。靠著智慧鉤表，展綠科技董事長吳仁作化身能耗偵探，不只深入工廠，更曾「偵破」全聯、八方雲集電費異常「懸案」。

約莫4、5年前，吳仁作接到了擁有4家八方雲集分店的加盟主電話，對方劈頭就說，「我7月電費跟8月差了一倍，鍋貼沒有賣比較多，電表一定有問題！」店家希望展綠出馬找出問題癥結點，吳仁作立刻帶著智慧鉤表出勤。

智慧鉤表安裝相當簡便，輕輕一扳「喀」的一聲，即可輕鬆掛在設備的電線上，並以「安培右手定律」的原理，不需停機、不用斷電，就能精準呈現每個機台的用電數據。

吳仁作一一在八方雲集4家門市的用電設備掛上智慧鉤表蒐集數據，短短3天就找出問題；原來是中午用餐時段人潮正多，尖峰時刻用電量超標，超出台電的契約容量，導致電費加乘計算。

不僅如此，展綠還揪出案外案，發現其中2家門市店長回報的營業時間，與雲端系統上看到的用電數據並不相符，當場抓到門市的電爐竟然打烊後沒有關掉，從晚上燒到第二天的不當管理問題。

除此之外，展綠還曾發現全聯新北某間分店的電費帳單耗電量，遠遠超出鉤錶測得的實際用電量，落差高達1萬度電。

由於用電量差距太過離奇，展綠旋即展開深入調查，發現問題出在公共空間，房東於地下室額外經營乾洗店、設置夾娃娃機台，但因老舊建築線路雜亂，這些用電全算在全聯頭上，讓全聯一年白白多繳了30萬元電費。

數字不會說謊，用電數據揭露的不僅只是用電設備運轉是否正常、參數設定是否需要調整，甚至可以一併查出人員管理、電路配置是否出包的「案外案」。

前瞻布局減碳商機慘遭潑冷水 「原來大家玩假的」

展綠科技小檔案。（中央社製表）

2014年成立的展綠科技，從一家只有5人的小小新創公司走到現在，客戶遍布韓國、越南、泰國，還有歐洲客戶主動來信洽詢，在在顯示展綠已經站穩腳步，足以放眼未來挑戰。

然而，回首10年來創業途中的篳路藍縷，初期錯估市場需求、2020年又爆發COVID-19疫情，連拜訪客戶都沒辦法，逼得公司不得不裁員度過危機，吳仁作談起來時路時坦言，「當時每天只有一個念頭，都在想要怎麼活下去！」

吳仁作自台大機械系、台大應用力學所畢業後，投身科技業10餘年，有技術基礎，也熟悉市場及產品如何推進後，便萌生創業念頭，「減碳」就是他鎖定的藍海市場。

吳仁作成立展綠科技並以物聯網為基礎，透過感測器（智慧鉤表）、閘道器、雲端平台的結合，能夠迅速掌握設備／機台的用電數據，解決複雜的用電管理問題，帶領企業度過數位轉型及低碳轉型的陣痛期。

「當時比較天真」，吳仁作苦笑著評論當年的自己，他說，節能減碳這類環境議題已經談了幾十年，那時認為大家只是缺乏好的工具與方法，因此決定跨出第一步，創立展綠，協助企業了解自身能耗、排碳情形，才能進一步找到合適的對策。

沒想到，客戶需求遠不如想像踴躍，吳仁作嘆了口氣，直言當時大家對減碳的想法是有需要但不想花錢，Might to have，但不是Must have，「我們以為（減碳）是真的要做，才發現大家玩假的」。

公司草創階段，正是青黃不接時期，市場需求又沒有跟上，展綠只能透過各種客製化專案，賺取微薄利潤，勉強維持公司營運。

2014年成立的展綠科技，從一家只有5人的小小新創公司，走到現在，客戶版圖已拓展到全世界，不過創辦人吳仁作提到，草創階段錯估市場需求，又遇疫情，公司一度需要裁員才能度過危機。中央社記者趙世勳攝 113年2月4日

聯電慧眼認證敲進科技大門 CBAM徵收開啟展綠契機

直到2018年，展綠持續在各大展場爭取產品曝光，聯華電子一眼相中展綠的產品，成為第一個知名大企業客戶。

吳仁作坦言，當時雖然有交換名片，但不敢抱太大希望，沒想到後來聯電來訊通知，希望測試產品，在確認產品符合需求後，展綠便成為聯電供應商，一路合作至今。

有了聯電的「慧眼」認證，展綠終於站穩腳跟，而後陸續迎來世界先進、日月光等大型客戶，事業版圖也前進海外，包含泰國、馬來西亞、越南等；展綠於2020年達到損益兩平之後，持續擴充人力、投入研發，讓公司保有競爭力。

直到2021年7月，歐盟執委會提出落實「55套案」（Fit for 55）相關措施，提出「碳邊境調整機制（CBAM）」，開出「碳有價」第一槍，宣告未來將課徵碳關稅。

多數企業乍聽碳關稅一詞仍茫然無所知，但吳仁作卻情緒難掩激動，因為他知道減碳浪潮終於來了，企業必須化被動為主動，而這正是展綠壯大的契機。

歐洲客戶寄電子郵件要求報價 展綠一度以為是詐騙

2021年底，展綠觸角延伸至歐洲，與歐洲客戶SENSOLUS展開合作，而這段跨海合作的起源，竟來自一封一度被誤認為詐騙的信件。

吳仁作表示，公司信箱常常收到各式各樣的詐騙信件，有些會假冒客戶，要求公司提供報價單，但檔案一點下去就會中毒。

當時看到歐洲客戶來信，吳仁作閃過第一個念頭是「這是詐騙信件，不太想理」，但隨後看到信件中清楚描述展綠的展品才確信無誤，開始聯繫，後續歐洲客戶更親自登門拜訪，展現誠意。

展綠的首位歐洲客戶SENSOLUS，是家以物聯網技術為主的公司，為客戶資產監控、定位提供服務。SENSOLUS尋遍歐洲找不到合適方案，才跨海找上台灣展綠。

而展綠也不負所託，針對需求客製化產品，令客戶相當滿意，不只再度下單、追問交期，也有意介紹給其他客戶。

回顧展綠走過的10年路途，正好見證台灣企業面對減碳、淨零的心態轉變。

吳仁作直言，2021年7月歐盟提出CBAM後，大家拚命談這個議題，企業老闆到處聽演講，努力了解這是什麼，如何影響公司。

吳仁作分享，「我們有客戶，2022年歐洲客戶來詢問他有沒有開始針對淨零排碳有些布建、盤點或處理；2023年1月，歐洲客戶口氣變了，直接問你什麼時候可以完成，讓他意識到，如果再不做、訂單就要轉走了」。

「數位轉型與低碳轉型，是攸關企業生存的事」，吳仁作指出，全球都在朝淨零轉型邁進，在此同時，企業不只要關注自身產品的碳排，檢視每賺一塊錢、對環境造成多大的破壞力，還得面臨供應端的壓力。

吳仁作解釋，蘋果、LG、三星等國際一線大廠早就啟動轉型，他們進一步要求供應商必須跟著轉型，以免供應鏈過程中產生的排碳，最終計入品牌頭上，這便是台廠面臨的現況。

碳有價催動台灣淨零轉型 展綠拚當能耗數據軍火商

展綠的優勢，在於透過一次次的能耗盤查，累積數據資料庫。

吳仁作直言，展綠專注設備端的數據管理，隨著資料庫愈來愈龐大，再過幾年，就有能力將製造業常見、涵蓋各品牌及型號的機械設備，蒐集到完整用電數據及機械特性，屆時甚至可以預判機器設備可能發生的問題，並根據客戶用電數據，判斷減碳效率是否高於業界平均值，屬於優等生還是劣等生。

吳仁作發下豪語，展綠不僅提供能耗足跡數據管理，更要成為能耗數據的軍火商。

淨零轉型已經成為企業不得不走的道路，吳仁作指出，市場需求擴大，對展綠是一大利多，但競爭者也紛紛搶進這塊藍海市場，要如何貼近客戶距離，投入資源、研發，並拓展數據庫，將是展綠下一個課題。

吳仁作訂下目標，放眼更廣闊的海外市場，台灣已有500多家排碳大戶，東南亞更有超過1萬戶，展綠將努力進軍東南亞市場，期盼在淨零大浪席捲而來時刻，能夠以能耗數據軍火商之姿，在市場站穩腳跟、挺過轉型洪流。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1130204