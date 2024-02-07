華爾街漲勢激勵 亞股漲多跌少

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（中央社香港7日綜合外電報導）由於對中國將採取更多措施支持遭受重創的市場抱持希望，上海股市今天續漲；華爾街股市在亮麗的企業財報推動下收漲，亞洲多數地區股市也跟漲。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）官員的最新言論，澆熄了市場對提前降息的希望，但似乎影響不大，投資人已經接受美國貨幣政策在2024年仍將保持緊縮的前景。

中國政府發布一系列公告，本週拉抬香港和上海股市。彭博報導，在官員呼籲企業採取行動救市後，企業已花費超過40億美元回購股票。

昨天股價飆漲之前，持有中國政府在大型金融機構持股的中央匯金投資有限公司表示，將繼續增持指數股票型基金（ETF），而中國證監會則表示將增加長期資金入市引導。

在此之前，由於市場對中國經濟的擔憂，導致上海和香港股市持續下跌，市值已蒸發數兆美元。

Capital.Com分析師羅達（Kyle Rodda）表示：「中國和香港股市（6日）大漲後，市場情緒有所改善。目前，這些措施已經達到了預期效果。」

上海股市今天上漲逾1%，昨天則勁揚逾3%。然而，由於投資人擔心政府計畫缺乏細節，香港股市扭轉早盤逾 1%的漲幅，終盤收跌。

雪梨、首爾、新加坡、曼谷、威靈頓和馬尼拉股市也收漲，但東京和雅加達股市小幅收跌。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1130207