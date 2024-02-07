調查：近5成產業人士估台灣今年通膨逾2.5%

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（中央社記者蘇思云台北7日電）根據北威發布的產學界經濟信心調查報告，57%受訪者者認為台灣今年經濟成長將優於去年，不過，47%認為台灣今年物價上漲幅度逾2.5%，就算認為通膨小於2.5%的受訪者，絕大多數也認為通膨至少高於2%。

根據北威最新發布的產學界經濟信心調查報告，觀察指標包含5項，分別為全球今年經濟成長，以及台灣今年經濟成長、出口、物價、就業情況。

報告指出，5成以上的產學界專業人士認為台灣今年經濟成長將優於去年，出口表現也比去年更好；展望全球的經濟成長率，逾7成認為今年全球經濟表現會比去年放緩，大數據觀察結果台灣今年經濟成長率為3%。

全球今年經濟表現，71%問卷填答者認為全球今年經濟成長率不會比去年好，主要有3項看壞理由，包括今年紅海危機加劇，地緣政治風險升高；升息對貸款及房地產的負面影響，仍在發酵中；全球債務飆高，可能產生債務金融危機。

報告顯示，57%受訪者認為台灣今年經濟成長率會優於去年，多位學者表示台灣去年成長率僅有1.4%，遠低於台灣過去的平均成長率，因此今年超過1.4%的機率較高。看壞者則認為，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）前景未明，兩岸風險今年可能再升溫。

出口表現上，7成受訪者認為台灣今年出口成長率高於去年，原因包括台灣去年出口成長率為負9.8%，就算今年出口仍為負成長，但應會比去年好。此外，部分金融業者認為，今年AI題材對台灣助益大，看好今年出口表現。

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報告指出，去年台灣物價上漲2.5%，47%認為台灣今年物價上漲幅度會大於2.5%，53%則認為上漲幅度小於2.5%。就算認為通膨小於2.5%，絕大多數受訪者不分年齡層也認為通膨至少高於2%，反映出台灣物價上漲人人有感。就業情況部分，67%受訪者認為今年台灣失業率將低於去年的3.48%。

產學界經濟信心問卷調查期間為今年1月30日到2月4日，針對學術界、產業界及海外台商進行問卷調查，共回收241份有效填答問卷。（編輯：張若瑤）1130207