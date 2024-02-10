開春登高踏青防意外發生 金管會提醒山友投保登山險

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（中央社記者謝方娪台北10日電）不少山友把握春節假期登山，金管會今天提醒，新春時節乍暖還寒，民眾除了完善規劃路線、備妥裝備物資、確實評估天氣條件及儲備體能外，記得投保登山險，為自身權益加一層保障。

龍年開春登高，金管會今天發布新聞稿說明，山中氣候多變化，民眾登山記得投保適當保險，為提高投保便利性，金管會已開放登山綜合險網路投保，民眾若有登山保險相關投保需求或問題，可在產險公會網站所設「登山綜合保險專區」查詢。

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目前登山綜合險承保範圍除了涵蓋一般傷害險及旅平險承保的意外事故保障外，還特別針對民眾登山時可能面臨的特定事故，例如登山造成的中暑、高山病、凍傷等所致死亡、失能及醫療費用損失提供保險保障。

金管會補充，民眾可衡酌自身需要選擇加保緊急救援費用保險，此保險提供被保險人因發生登山活動事故所支出的搜尋費用、救護費用及遺體移送費用，民眾可評估自身需求投保，以轉移相關風險。（編輯：林淑媛）1130210