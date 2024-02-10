水利署創全台首例造林碳匯 攜手地方盼成淨零標竿

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（中央社記者劉千綾台北10日電）水利署在南投竹山啟動全台首例造林碳匯專案，預期可獲1008噸碳匯，其中地方參與功不可沒，由東埔蚋溪環境生態保護協會認養維護，堅持絕不灑藥，完全以人工除草，協會也長期致力蝴蝶保育，目前園區吸引台灣保育類黃裳鳳蝶在內60多種「嬌客」。

一下國道三號竹山交流道，綠意盎然景色映入眼簾，這裡是水利署第四河川局轄下的東埔蚋溪木屐寮生態滯洪園區，占地達22公頃。近期加入淨零生力軍行列，2022年辦理植樹碳匯專案，種下5500株樹木，預計30年可得到1008公噸二氧化碳當量的碳匯。

水利署第四河川局副局長張朝恭表示，2001年桃芝颱風後，徵收土地作為防災池，並由當地協會參與環境營造等認養工作，作為環境教育場域，近年已設置步道和親水等設施。

談及造林碳匯專案，張朝恭表示，由於碳匯專案申請前需進行周遭環境調查，也委由東埔蚋溪環境生態保護協會記錄，「一草一木由協會照料，他們最了解當地生態。」

張朝恭表示，碳匯專案目前種植5500株，包括光臘樹1500株、相思樹1500株、樟樹1000株及楓香樹1500株，皆為台灣原生種；交由協會協助照料和維護，目前樹木生長狀況不錯，小樹苗已從原先50公分長高至1.5公尺。

回憶起當初與水利署討論碳匯計畫，東埔蚋溪環境生態保護協會總幹事林麗娟坦言，「其實我們也是一張白紙」，向專家學者請教，及歷時近半年環境調查後，團隊成員學習到如何計算樹木的碳吸收量、觀察樹木分叉等現象。

林麗娟說明，透過丈量樹徑和樹木高度，可換算植物吸收的二氧化碳當量，若周遭有新長出的植物，並具碳吸附效果，也可計算碳匯；此外，樹木分叉點若在人的胸高、約1.3公分以下，可視為2棵樹，也可以增加碳匯。

秉持著對環境友善的堅持，林麗娟表示，園區內絕不灑藥，採取百分之百的人工除草，過程雖然辛苦且費時，但成果顯現在園區豐富多元的生態，像是光蠟樹為獨角仙喜歡棲息的樹種、樟樹葉子為鳳蝶幼蟲的食物來源，園區內的其他食草和蜜源食物也吸引許多「嬌客」停留。

東埔蚋溪園區內的蝴蝶保育計畫已執行多年，林麗娟表示，目前調查蝴蝶超過60種，包括台灣現存最大型蝴蝶、且為保育類的黃裳鳳蝶，以及麝香鳳蝶家族體型最小的紅紋鳳蝶。

由於生態保育有成，她指出，通常春、夏季為賞蝶季節，但現在園區內一年四季都可以看見紅紋鳳蝶，也吸引不少遊客慕名前來賞蝶。

對於全台首例造林碳匯專案，林麗娟期盼未來成功取得認證後，可以成為台灣造林碳匯的示範園區，讓外界更加了解碳匯專案如何進行，協會也將持續維護園環境，向外推廣，讓更多人認識竹山的生態之美。（編輯：潘羿菁）1130210