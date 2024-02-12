人人都有碳權帳戶？ 全家實驗店擘劃未來零售場景

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（中央社記者江明晏台北12日電）碳有價時代來臨，未來人人可能都將擁有碳權帳戶，這樣零售新場景，已在全家便利商店實驗落地，透過負碳商店、碳資產帳戶，引導個人參與碳中和，看好碳權就像點數，會找到更多「出海口」。

碳權可理解為「排放碳的權利」，各企業可透過購買碳權、減碳行為累積碳權，以符合政府的碳管制規範，或達到碳中和；消費者個人雖然不是排碳限制的對象，也無法在排碳有價的時代中置身事外。

碳權究竟與消費者如何發生關係？全家便利商店透過負碳商店、碳中和案例、碳資產帳戶等，引導消費者提前感受，在未來零售場景中，碳權如何在無形之間流動。

2019年12月，全家便利商店攜手台北大學在三峽打造全台首創的「負碳商店」，目前已有8家店，消費者購買了負碳商品，可透過全家會員累積「碳資產」，進而兌換現金折扣券，可視為超商嘗試讓碳權進入交易行為的首部曲。目前已有近2000名消費者建立會員碳帳戶，累積超過1.5噸碳資產。

全家便利商店經營發展部部長吳信賢接受中央社記者專訪時表示，全家希望透過提供誘因和鼓勵的方式，「輕推」（nudge）消費者，進行對地球友善的選購行為，但目前還需要足夠的曝光和溝通，並擴大取得碳標籤的產品。

全家關係企業福比麵包工廠率先在6款吐司取得碳足跡標籤。福比麵包廠總經理林純如表示，碳足跡標籤需鉅細靡遺盤點土司商品的原料來源、運送過程、生產中的耗水耗電，甚至連末端商品的物流配送、回收處理等環節，都需要逐一清查。

全家便利商店攜手泓德能源在台南平豐店打造全台唯一的「能源韌性實驗店」，除了每月降低近500公斤的碳排放量，也同步進行單店溫室氣體盤查，並在去年底達成碳中和目標。

值得注意的是，台南平豐店碳中和達陣，集團的300名員工都貢獻了一己之力。

全家說明，透過全盈+PAY獨創的「碳資產帳戶」沙盒測試服務，員工只要購買全家永續相關認證的鮮食、指定碳足跡商品，以及借用循環杯、自備環保杯等綠色消費行為，即可獲得由全盈支付提供的碳權至個人帳戶中，從50公克到600公克不等，以此助攻台南平豐店成為全台第一家「碳中和」便利商店。

吳信賢解釋，通常企業產生碳排，可能就是購買碳權來抵銷，這是最直接的做法，但如果只是用錢來解決，其實並不符合減碳初衷與精神。全家思考透過點數支付平台，與人產生連結，全家再回饋點數或商品，提供誘因鼓勵企業員工與消費者參與，讓碳中和的行為更有意義。

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他進一步表示，全家將擴大員工測試規模，並放眼企業市場。換言之，全盈+PAY的「碳資產帳戶」是全台獨創的綠色金融服務，提供企業碳中和新解方，企業員工可藉此成為企業淨零永續的推手；未來終極目標是希望擴大到所有消費者，讓碳權如同累積點數的概念，尋到更多的出海口。

吳信賢指出，碳盤查是這項龐大碳工程的一切根基，第一階段，全家只針對350家直營通路做盤查，預計今年底將完成全國逾4200店的溫室氣體盤查，並設定減碳的短中長期路徑。（編輯：張良知、張均懋）1130212