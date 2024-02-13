更多編輯台推薦新聞：
台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？
生活

一週大事／梅西未上場觀眾怒球隊遭殃 訪港「板凳門」為何掀討論？

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
烏克蘭17歲籃球員德國街頭遭人拔刀刺死 基輔要求查明
首頁 / 證券

智慧工業機器人系統產值高 台廠加碼布局搏商機

2024/2/13 09:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）邁向工業4.0和智慧製造，智慧自動化工業機器人扮演關鍵角色，包括鴻海集團、上銀、台達電、達明機器人、新漢子公司創博等台廠，積極布局智慧化工業機器人軟硬體方案。

經濟部引述市調機構Zion Market Research報告預估，全球工業機器人市場規模到2028年將成長至814億美元，比2022年翻倍成長。

工研院產業科技國際策略發展所評估，KUKA、YASKAWA、FANUC、ABB四大家族，在全球工業機器人市占率超過5成，其中日本品牌占比超過5成。

台灣廠商已布局智慧工業機器人關鍵零組件供應鏈，具備產業規模，涵蓋上游的控制器、感測器、致動器、驅動器、伺服馬達、傳動元件、機器視覺等；下游到工業電腦、機械手臂、軸式機器人、Delta或SCARA機器人、直角坐標機器人等。

但在系統整合端，台灣廠商仍有很大的成長空間。工研院產科國際所分析，台灣在工業用機器人應用軟體和關節型機器人，還有發展機會；在直角座標機器人、協作型機器人、自主移動型機器人等方面，台灣持續保有競爭力。

台灣電子業巨頭也紛紛布局智慧化工業機器人，例如鴻海集團旗下包括法博智能、富智康、工業富聯等，積極開展工業機器人軟硬體整合方案，提升自動化產線智慧製造能力。

其中，法博智能除了切入大股東鴻海和凌華的廠區，也打進台灣最大化纖業者的南部工廠產線，並導入與凌華關係密切的面板廠。在海外市場，法博智能也切入美系半導體廠位於馬來西亞的後段封裝測試產線。

傳動元件大廠上銀布局單軸和多軸機器人，也深耕晶圓移載系統（EFEM）和晶圓機器人，相關產品切入國際半導體設備大廠。上銀也布局機電整合的直角坐標機器人和焊接機器人解決方案，並開發出機器手臂離線自動化系統整合模擬軟體。

針對自動化產線，台達電開發可搭配周邊應用模組的智能工業機器人，也深化智能製造解決方案，已應用在電子組裝業、半導體、光電面板、食品製造等領域。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

廣達集團旗下廣明光電轉投資成立的達明機器人，布局人工智慧協作機器人應用，已獲日系汽車大廠青睞。

工業電腦廠新漢成立機器人解決方案商創博（NexCOBOT），聚焦機器人控制系統和運動控制方案，以及開發功能安全計算軟硬體，去年11月底與英特爾（Intel）和德國智能伺服和3D視覺商合作，整合自身機器人功能安全平台，規劃進軍日本市場。（編輯：張良知、楊凱翔）1130213

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.14