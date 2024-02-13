智慧工業機器人系統產值高 台廠加碼布局搏商機

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）邁向工業4.0和智慧製造，智慧自動化工業機器人扮演關鍵角色，包括鴻海集團、上銀、台達電、達明機器人、新漢子公司創博等台廠，積極布局智慧化工業機器人軟硬體方案。

經濟部引述市調機構Zion Market Research報告預估，全球工業機器人市場規模到2028年將成長至814億美元，比2022年翻倍成長。

工研院產業科技國際策略發展所評估，KUKA、YASKAWA、FANUC、ABB四大家族，在全球工業機器人市占率超過5成，其中日本品牌占比超過5成。

台灣廠商已布局智慧工業機器人關鍵零組件供應鏈，具備產業規模，涵蓋上游的控制器、感測器、致動器、驅動器、伺服馬達、傳動元件、機器視覺等；下游到工業電腦、機械手臂、軸式機器人、Delta或SCARA機器人、直角坐標機器人等。

但在系統整合端，台灣廠商仍有很大的成長空間。工研院產科國際所分析，台灣在工業用機器人應用軟體和關節型機器人，還有發展機會；在直角座標機器人、協作型機器人、自主移動型機器人等方面，台灣持續保有競爭力。

台灣電子業巨頭也紛紛布局智慧化工業機器人，例如鴻海集團旗下包括法博智能、富智康、工業富聯等，積極開展工業機器人軟硬體整合方案，提升自動化產線智慧製造能力。

其中，法博智能除了切入大股東鴻海和凌華的廠區，也打進台灣最大化纖業者的南部工廠產線，並導入與凌華關係密切的面板廠。在海外市場，法博智能也切入美系半導體廠位於馬來西亞的後段封裝測試產線。

傳動元件大廠上銀布局單軸和多軸機器人，也深耕晶圓移載系統（EFEM）和晶圓機器人，相關產品切入國際半導體設備大廠。上銀也布局機電整合的直角坐標機器人和焊接機器人解決方案，並開發出機器手臂離線自動化系統整合模擬軟體。

針對自動化產線，台達電開發可搭配周邊應用模組的智能工業機器人，也深化智能製造解決方案，已應用在電子組裝業、半導體、光電面板、食品製造等領域。

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廣達集團旗下廣明光電轉投資成立的達明機器人，布局人工智慧協作機器人應用，已獲日系汽車大廠青睞。

工業電腦廠新漢成立機器人解決方案商創博（NexCOBOT），聚焦機器人控制系統和運動控制方案，以及開發功能安全計算軟硬體，去年11月底與英特爾（Intel）和德國智能伺服和3D視覺商合作，整合自身機器人功能安全平台，規劃進軍日本市場。（編輯：張良知、楊凱翔）1130213