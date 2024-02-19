綠電信保機制 國發會：依購電金額分級調整保證成數

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（中央社記者蘇思云台北19日電）媒體報導CPPA綠電信保機制擬取消每度電新台幣5元賠付上限，國發會今天表示，為管理風險，將依購電金額分級調整保證成數。例如，綠電購電合約每度電不超過5元者，最高可保證8成，若購電合約高於每度電5元，將顧及風險因素調降保證成數。

國發會今天晚間發布新聞稿說明，為配合國家淨零轉型及綠能轉型政策，政府擴大國家融資保證機制（本機制），與經濟部合作提出「綠電購電契約（CPPA）保證」搭配「剩餘綠電流通轉售機制」，以達到協助企業採購綠電，加速再生能源推動效果。

國發會表示，鑒於離岸風電第3階段區塊開發將進入自由交易市場，近期許多企業因應RE100等國際趨勢，也有購買綠電需求，但是國內企業普遍國際信評不足，因此需提供購電擔保，以利購買綠電。本機制單一企業融資額度最高80億元，並視購電價格等條件，調整保證成數。

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舉例而言，綠電購電合約每度電不超過5元者，最高可保證8成；若購電合約高於每度電5元，則將顧及風險因素調降保證成數，以控管賠付金額、維持融保能量。而契約轉換期，搭配台電「剩餘綠電流通轉售機制」進行出險，要求開發商限期確認新購電業者並簽訂契約，本機制出險賠付期間不超過18個月。

國發會表示，融保中心將在前述規範下，受理申請與執行相關保證業務，維持整體融資保證量能，以利本機制永續運作。（編輯：林興盟）1130219