台股創新高 新台幣小升0.6分收31.519元

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（中央社記者羅元駿台北22日電）台股今天開高震盪、收盤創新高，匯市橫盤整理，今天新台幣兌美元收盤31.519元，微升0.6分，台北及元太外匯市場總成交金額17.115億美元。

今天台股收18852.78點，刷新台股收盤新高，輝達財報表現佳帶動台股上攻，匯市則呈現橫盤整理，新台幣兌美元今天開盤價31.50元，升值觸及31.455元後轉貶最低31.555元，午盤後由黑翻紅收在31.519元。

外匯交易員表示，投信持續有海外投資款將資金匯出，加上進口商有實質需求買入美元，都讓新台幣承受貶值壓力。而有前兩天的匯市經驗，出口商更加惜售，約在31.530至31.540才賣美元，總體而言今天匯市美元買盤仍強。

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根據央行統計數據，今天美元指數下跌0.38%，主要亞幣大部分走升，韓元升0.45%最強、新台幣升0.02%、日圓升0.01%，人民幣則下跌0.01%。

匯銀人士表示，台股創新高有望帶動外資匯入投資，讓新台幣有望升值，但也可能出現獲利了結資金匯出情形。目前市場已明顯確定美國聯準會（Fed）不會再升息，新台幣不至於貶回去年低點，但未來的緩步降息，也不會讓新台幣迅速升值，短期預估新台幣仍是區間波動。（編輯：黃國倫）1130222