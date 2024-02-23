加速發展地熱拚淨零 台紐合作聚焦地質探勘電廠營運

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（中央社記者劉千綾台北23日電）為推動國內地熱探勘及研究，加速發展地熱，經濟部地質調查與礦業管理中心今天與紐西蘭地質與核子科學研究所，簽署未來3年地熱探勘的合作意向書，將聚焦地質調查、地質工程規劃與地熱電廠營運等技術顧問。

經濟部地礦中心表示，紐西蘭為國際公認的地熱先進國家之一，雙方近年交流後，共同確認合作議題，將聚焦地熱地質調查與探勘、生產技術與地質資料資訊交換、地熱地質模型研究與資源評價等，此外，也包括地質工程的規劃與地熱電廠營運等技術顧問。

經濟部地礦中心今天與紐西蘭地質與核子科學研究所（GNS Science，簡稱GNS）簽署合作意向書，紐西蘭貿易發展中心處長、工業技術研究院代表也出席見證。

地礦中心表示，已多次與紐西蘭專家進行實體及視訊會議討論，曾於112年11月組團至紐西蘭交流訪問；GNS也受邀來台參加2024台灣國際地熱論壇，並發表演說。

GNS地熱地質科學家芮伊（Andrew Rae）表示，對於台灣的地熱發展有很高期待，相當佩服地礦中心能在短期內有亮眼的探勘成果，此次2單位建立合作關係，希望拓展更多地熱相關議題的交流。

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地礦中心副主任邵屏華分享台灣目前推動的地熱探勘，並表示能與GNS達成合作意向，展現台紐長期友誼及推動經貿關係的象徵，更期待能吸取紐西蘭成功發展地熱的經驗，以加速國內地熱發展的進程。

邵屏華除感謝紐西蘭貿易發展中心，將紐西蘭地熱經驗導入台灣的努力，也讚許工研院團隊，一路協助經濟部推動地熱產業發展，本次達成合作意向將有助於推動台灣地熱再生能源領域的發展，並為兩國共同努力應對淨零碳排和經濟發展帶來更多可能性。（編輯：趙蔚蘭）1130223