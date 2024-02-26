櫃買中心29日起推出「綠色證券資訊平台」

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（中央社記者何秀玲台北26日電）櫃買中心將於29日推出「綠色證券資訊平台」上線，此為首個彙整國內外重要綠色相關標章，並揭示上市櫃公司取得標章情形的平台。

此平台整合國內外永續金融政策，以及台灣永續發展債券、永續指數及商品等國內綠色證券相關資訊，並囊括那斯達克綠色標誌，以及倫敦證券交易所綠色企業標誌等國外綠色證券資訊，提供發行人及投資人掌握國際重要綠色金融發展概況及趨勢，作為金融機構及投資人進行投融資時的參考資訊。

櫃買中心表示，面對全球減碳淨零趨勢，綠色活動漸成為供應鏈管理關鍵，永續投資也是金融發展重點工作。國內外機構組織陸續推出綠色相關標章衡量企業的綠色投入，台灣許多上市櫃公司亦積極投入綠色活動，但台灣至今尚無彙整掛牌公司綠色相關成就或資訊平台。

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櫃買中心因此規劃建置「綠色證券資訊平台」，彙整上市櫃公司綠色活動表現，以鼓勵企業持續減碳轉型，希望帶動市場對綠色議題的重視，邁向2050淨零排放目標。

櫃買中心說明，「綠色證券資訊平台」篩選出國內外具公信力、符合一定綠色標準之標章共28項，包括國內9項、國外19項，並彙總上市櫃公司取得該等標章情形，供使用者依公司別、產業別、標章別等各面向進行一站式查詢；平台也可連結至企業永續報告書、公司治理評鑑等資訊，讓大眾能作為投融資參考。（編輯：郭無患）1130226