吳東亮提台海穩定等4期許 盼台灣成國際級AI重鎮

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（中央社記者劉千綾台北27日電）八大工商團體春節聯誼今天登場，工商協進會理事長吳東亮代表工商界致詞，提出AI、淨零碳排、金融科技與台海穩定等4大期許，他認為AI將掀起全球經濟新浪潮，盼台灣掌握半導體、資通訊產業優勢，成為國際級AI創新重鎮。

電價審議委員會即將召開，吳東亮表示，近來國際燃料大漲，可以理解電價需反映成本，不過電價調漲對產業、民生等將有所衝擊，希望政府研擬配套措施，減輕產業界負擔。

八大工商團體春節聯誼睽違4年，今天恢復實體舉辦，並由工商協進會主辦，現場除總統蔡英文以及各部會代表與會，工總理事長苗豐強、商總理事長許舒博、電電公會理事長李詩欽等產業界人士出席，吳東亮並於致詞時代表產業界提出4大期許。

首先，他認為人工智慧（AI）技術將推動全球經濟掀起新浪潮，台灣在半導體、資通訊產業位居全球龍頭地位，隨著AI崛起，可創造新的經濟成長動能，希望台灣能成為國際級AI重鎮，厚植AI新創能力。

其次，吳東亮指出，淨零碳排為國際趨勢，台灣再生能源發電占比逐年提高，許多企業也將ESG（環境保護、社會責任、公司治理）納入國際競爭力，為推動碳權交易正常化，碳交易所於去年成立，期許台灣企業隨著綠色經濟浪潮，順風前行。

金融制度方面，吳東亮期盼政府可以從金融發展的角度推動金融制度改革，運用金融科技加速普惠金融業，協助企業落實數位轉型、實踐ESG，期許台灣金融競爭力能被世界看見，成為亞洲資產管理中心。

吳東亮最後指出，台灣為全球第20大經濟體，面對地緣政治、全球供應鏈重組等挑戰，期盼政府規劃更多前瞻產業政策，積極維護台海穩定，促進兩岸恢復務實交流與對話，推動與各貿易夥伴國洽簽經貿、租稅等協定，以鞏固台灣在全球供應鏈地位。

電價審議委員會3月將召開，吳東亮會前受訪表示，工商界可以理解電價要反映成本，不過電價調漲對產業、民生等將有所衝擊，希望政府花心思研擬配套措施，減輕產業界負擔，也相信經濟部會充分溝通，決定電價如何調整。

台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），印度移工開放備受關注，吳東亮表示，台灣缺工為長期現象，引進外國勞工並非取代本地勞工，而是補足本地勞工的不足，希望經濟部、勞動部針對引進人數、產業別進行滾動式規劃。

媒體也關心台灣今年景氣發展，吳東亮認為「裡外皆溫」，尤其台股一開春就開出紅盤，美國、日本和歐洲等股市也創新高紀錄，股市為經濟的先行指標，顯示外界對未來經濟成長有所期待。

吳東亮強調，雖然目前仍有通膨、地緣政治等因素干擾，但台灣產業的基本面很好，應可穩定成長，至於台股今年是否有機會突破2萬點大關，他說，「不敢說多少」，但認為是可以期待的。（編輯：張若瑤）1130227