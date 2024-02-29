櫃買綠色證券資訊平台上線 提供綠色投融資資訊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北29日電）櫃買中心「綠色證券資訊平台」29日上線，為國內首個彙整國內外重要綠色相關標章，並揭示上市櫃公司取得標章情形的平台，可作為金融機構及投資人進行投融資，做為參考資訊重要來源。

綠色證券資訊平台內容，有國內外永續金融政策，包括國際重要相關政策發展，及納斯達克綠色標誌與倫敦證券交易所綠色企業標誌認證制度等，在台灣綠色證券部分則涵括永續發展債券，永續指數與商品等發展近況，也彙整上市櫃公司綠色活動表現，例如國內外綠色標章取得情形、公司治理評鑑表現、永續報告書資訊等。

櫃買中心表示，規劃建置此平台，彙整國內外相關綠色證券資訊，鼓勵企業持續朝減碳、綠色轉型發展，進一步取得相關綠色認證，可帶動企業及資本市場對綠色議題的重視，強化我國推動綠色金融國際形象。

櫃買中心進一步說明，綠色證券資訊平台新設國內資本市場彙整上市櫃公司，綠色成就相關資訊資料庫，主要篩選出國內外具公信力單位認證核發、符合一定綠色標準標章共28項。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

標章分第一類環保標章、特定主題環保標章、綠色工廠標章及清潔生產評估系統認證等三大類，並彙總上市櫃公司取得標章情形，供使用者依公司別、產業別、標章別等各面向進行一站式查詢。

目前上市櫃公司至少取得上述其中至少一類標章者，有159家，約占全體上市櫃公司9%，其中前三大產業為建材營造業29家、電腦及周邊設備業14家、電機機械業12家，同時取得三類者也有4家。（編輯：楊凱翔）1130229